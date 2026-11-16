Im Kreuzungsbereich der Luxemburger Straße und der Militärringstraße müssen wegen Sanierungsarbeiten ab Montag (23. November) mehrere Fahrspuren gesperrt werden. Wie der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen mitteilt, sollen die Bauarbeiten bis zum 29. November abgeschlossen sein.

Im Zuge der Ausbesserungen der Fahrbahnschäden werden beide Fahrspuren auf der Luxemburger Straße von Hürth in Fahrtrichtung Köln und der Rechtsabbieger von Hürth auf die Militärringstraße gesperrt.

Köln-Klettenberg: Mehrere gesperrte Fahrbahnen an der Kreuzung Militärring und Luxemburger Straße

Der aus Hürth kommende Verkehr wird für die Dauer der Sanierung auf einer Fahrspur des Gegenverkehrs an der Baustelle vorbeigeleitet. Dadurch steht für den Verkehr von Köln in Richtung Hürth in diesem Bereich nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Auch die Abbiegemöglichkeiten auf die Militärringstraßen sind von der Sperrung betroffen. Aus Hürth kommend kann von der Luxemburger Straße in keine der beiden Fahrtrichtungen auf die Militärringstraße abgebogen werden. Das Linksabbiegen von der Militärringstraße auf die Luxemburger Straße in Richtung Hürth ist während der Arbeiten ebenfalls nicht möglich.

Der Verkehr wird über die A4-Anschlussstellen Köln-Klettenberg und Köln-Eifeltor sowie die Straßen Am Eifeltor und Jägerpfad umgeleitet. Fußgänger und Radverkehr sollen im Nahbereich über Unterer Komarweg und Geisbergstraße sowie von Hürth aus über Zum Komarhof parallel zur Luxemburger Straße umgeleitet werden. Der Zugang zum Kölner Rugby Park aus Richtung Militärringstraße bleibt frei.

Laut dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen sind die Sanierungsarbeiten kurzfristig erforderlich geworden. Die Straßenschäden gingen zum Teil auch auf den erhöhten Schwerlastverkehr zurück, der sich aufgrund der veränderten Verkehrsführung im Bereich Eifeltor ergäbe. (bha)