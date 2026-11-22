Eine erste Anlaufstelle mit kurzen Weg, das soll künftig der Lotsenpunkt in der Donewaldsiedlung in Köln-Dünnwald sein. Im Kern stehe das Da-Sein, Zeit-haben und Zuhören, Vermittlung zu sozialen Diensten, die Beratung und konkrete Hilfen anbieten, betont Rüdiger Pohl, Engagementförderer der Kirchengemeinde ‚Heilige Familie‘ Köln-Dünnwald/Höhenhaus und einer der Ansprechpartner des Projekts.

„Wir haben gemerkt, dass der Beratungsbedarf im Veedel sehr hoch ist“, betont Pohl. „Das Beratungsangebot wiederum ist leider sehr dünn, teils sind die nächsten Stellen in Mülheim oder Kalk.“ Die Entfernung könne für viele Menschen mit Beratungsbedarf eine hohe Schwelle sein.

Gemeinsam mit Nicole Scherer und Sebastian Jazura von der Gemeinwesenarbeit in Trägerschaft der CSH GmbH habe Pohl deshalb eine Alternative vor Ort finden wollen. Das Ergebnis ist die Eröffnung eines Lotsenpunkts nach dem Konzept der Caritas. Als Räumlichkeiten wird der Nachbarschaftstreff 43b in der Auguste-Kowalski-Straße 43b genutzt. „Die Leute kennen das Gemeinwesenbüro schon“, erklärt Pohl, „wir wollen, dass die Hemmschwelle, zu kommen, so niedrig wie möglich ist.“

Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen gesucht

Vor Ort sollen alle Menschen Anfang 2027 zunächst einmal im Monat die Möglichkeit bekommen, sich mit Problemen an ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen wenden zu können. „Die Idee ist, dass die Leute ihre Sachen mitbringen und wir gucken, wo der Schuh drückt“, sagt Pohl. Die Themen seien komplett offen. Es ginge primär darum, dass Menschen vor Ort sind, die zuhören, sich den Problemen der Bürgerinnen und Bürger annehmen und an Fachberatungsstellen weitervermitteln, wenn es nötig ist.

„Wenn die Bereitschaft und die Zeit da ist, hilft das bei wirklich vielen Problemen schon“, betont Pohl. Deshalb suchen die Projektleitenden nun Menschen, die die Arbeit der Lotsinnen und Losten ehrenamtlich übernehmen wollen. Bei einer zweitägigen Schulung mit der Caritas werden sie in das Projekt und die Arbeit eingeführt. Zudem wird es Zusatzschulungen zu den Themen Datenschutz und Prävention vor sexueller Gewalt geben. „Wichtig ist, dass sowohl die Angebotsuchenden als auch die Lotsinnen und Lotsen so sicher wie möglich sind“, erklärt Pohl.

Bei einem Info-Abend im Saal der kath. Kirchengemeinde, Prämonstratenserstraße 74b, am 1. Dezember informieren die Projektleitenden alle Interssierten ausführlich. „Wir hoffen, dass wir Menschen finden, denen es Spaß macht, anderen zu helfen“, sagt Rüdiger Pohl zuversichtlich, „und natürlich kann unter den Helfenden auch ein Gemeinschaftserlebnis und sogar Freundschaft entstehen.“