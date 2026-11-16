EineMillionSterne“Ein Stern aus Einmachgläsern lenkt den Blick auf Armut

Ein Stern für die Unsichtbaren

Es war eine augenfällige Aktion, um den Blick auf jene Menschen zu lenken, die man so gern übersieht. Auf dem Klosterplatz leuchtete ein großer Stern, gebildet aus mehr als 600 Marmeladen-, Einmach- oder Gurkengläsern, in denen Teelichter brannten. Und immer kamen neue hinzu, wenn Passanten stehenblieben, sich über die Aktion informierten und schließlich eine weitere Kerze entzündeten.

Premiere von „#EineMillionSterne“ in Euskirchen

„#EineMillionSterne“ heißt die Aktion der Caritas, die es bundesweit schon länger gibt, die in Euskirchen aber zum ersten Mal stattfand. Sie findet zum Welttag der Armen statt, ins Leben gerufen hatte sie Papst Franziskus. Der Erlös kommt Kinderprojekten in Armenien und der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Euskirchen zugute. „Ohne unsere Ehrenamtler hätten wir das heute gar nicht auf die Beine gestellt bekommen“, sagte Nikola Focke. Sie hatte die Aktion mit Annette Kleinertz organisiert. Unterstützung bekamen sie auch von Mahjouba Yasmine, der Inhaberin von „Casa Café und Mode“ auf der anderen Straßenseite. Sie hatte den Strom für die Aktion gesponsert und so dafür gesorgt, dass Glühwein und Kakao heiß getrunken werden konnten.

Plätzchen und Getränke gegen Spende

Die Getränke gab es gegen eine Spende, ebenso die Tüten mit Weihnachtsplätzchen. Die Kinder der drei katholischen Kitas in Euskirchen hatten ebenso für die Aktion gebacken wie die Jugendlichen in der Hauswirtschafts-AG der Hauptschule Zülpich.

Appell von Bürgermeister und Pfarrer

Er habe durch seinen Marmeladenkonsum mindestens die Hälfte der Gläser beigesteuert, scherzte Euskirchens Bürgermeister Sacha Reichelt. Um dann ernst zu werden und an die Menschen zu erinnern, die sich nicht jeden Tag Marmelade leisten können. Das passiere unter uns, vor unseren Augen. Tobias Schwaderlapp, Leitender Pfarrer in Euskirchen, nannte den Stern das „Anti-Bild“ zur Armut. Es gehe nicht nur darum, armen Menschen Brot zu geben, sondern auch Würde und Liebe.

Schlafstelle bietet Frauen einen sicheren Ort

Die Schlafstelle, die die Wohnungslosenhilfe in Euskirchen betreibe, biete zwölf Plätze, berichtete Maria Surges-Brilon vom Caritasverband. Sie sei ein sicherer Ort, gerade für Frauen, die in der Obdachlosigkeit besonders gefährdet seien. Dort fänden sie Bett, eine Mahlzeit und eine warme Dusche. „Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen“, so Surges-Brilon. (uj)