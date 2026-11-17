Ungewöhnliche Idee aus der JVA Euskirchen

Es war eine vielleicht schräge, in jedem Fall aber ungewöhnliche Idee, die sich da in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Euskirchen entwickelt hat. Die Idee, etwas für jene zu tun, die völlig unschuldig leiden, wenn ein Vater straffällig geworden ist: die Familien. Ein Jahr hat es gedauert, bis aus dieser Idee ein konkretes Projekt geworden ist. Inzwischen sind zwei Mütter mit ihren Kindern in Kur, während der Vater und Ehemann im offenen Vollzug einsitzt.

Kooperationsvertrag mit der Caritas unterzeichnet

NRW-Justizminister Benjamin Limbach war am Montag nach Euskirchen gekommen, um dabei zu sein, als Dr. Frank Johannes Hensel, Direktor des Caritasverbandes für das Erzbistum Köln, und Alexandra Weber, stellvertretende Leiterin der JVA, den Kooperationsvertrag für das Projekt „Halt geben – Halt finden“ unterzeichneten.

Familiensensibler Vollzug als Schwerpunkt

Das Land NRW hat sich eine „kindgerechte Justiz“ auf die Fahne geschrieben. In Euskirchen liege ohnehin ein Schwerpunkt auf der familiensensiblen Ausgestaltung, sagte Alexandra Weber. Es gebe eine regelmäßige Väterrunde, in der die Inhaftierten sich mit ihrer Rolle und ihrer familiären Verantwortung auseinandersetzten.

Inhaftierte berichten offen über ihre Lage

Fünf Inhaftierte sprachen bei der Vorstellung des Projektes offen und bewegend über ihre Lage, vor allem aber über die Situation ihrer Frauen und Kinder. Eine simulierte Väterrunde gewissermaßen, an der auch der Minister teilnahm.

Die Kinder tragen keine Schuld, aber eine schwere Last. Seine Tochter habe miterleben müssen, wie er verhaftet worden sei, erzählte einer der Männer. Das habe sie so mitgenommen, dass sie eine psychologische Behandlung gebraucht habe. Selbst ein erstes Gespräch nach zweieinhalb Monaten sei deshalb abgebrochen worden. Ein anderer berichtete, er habe sein Kind erst nach 14 Monaten wiedergesehen.

„Meine Familie ist mehr belastet als ich“

Wie in einer „echten“ Väterrunde durften die Teilnehmer eine Karte ziehen, auf der ein Satz stand, über den dann gesprochen wurde. „Meine Familie ist mehr belastet als ich“, stand auf der ersten. Eine Aussage, der alle zustimmten. Denn die Frauen müssen Mutter und Vater gleichzeitig sein, wenn der Vater im Gefängnis sitzt. Sie sind zuständig für alles, müssen finanzielle Probleme meistern, die Kinder auffangen, den Alltag organisieren. Und die Kinder müssen nicht nur mit dem Verlust umgehen, sondern auch mit Scham.

Caritas und JVA kooperieren. Copyright: Ulla Jürgensonn

Kur für Mütter und Kinder

Martina Kreutzjans, Ansprechpartnerin für familiensensiblen Vollzug in der JVA Euskirchen, hatte deshalb Kontakt zur Caritas und zum Müttergenesungswerk aufgenommen. Damit die Mütter sich wenigstens mal für drei Wochen nicht um alles kümmern müssen. Und damit die Kinder unbeschwert spielen können und die Erfahrung machen, dass sie nicht allein sind mit ihrem großen Problem.

Caritas: Menschen nicht abschreiben

„Halt geben – Halt finden“ sei mehr als ein Projekt, sagte Hensel: „Es ist auch Zeichen einer Einsicht. Der Einsicht, dass man Menschen nicht wegsperren und abschreiben soll.“ Das helfe nicht nur menschlich, sondern auch gesellschaftlich weiter. Für die Caritas sei es selbstverständlich zu helfen, egal in welcher Situation: „Wir stehen an den Wegrändern des Lebens.“

Abschied, Handyzeit und Arbeit als Anreiz

Die Männer in der Gesprächsrunde wirkten sehr reflektiert, aber auch emotional angefasst, wenn sie schilderten, wie hart es sei, wieder Abschied von den Kindern zu nehmen. Wie schwer es sei, den Kontakt aufrechtzuerhalten, wenn man nur eine Stunde Handyzeit am Tag habe. Ein Wochenende mit der Familie dürfe nur verbringen, wer 60 Tage gearbeitet habe. Das sei ein enormer Anreiz zu arbeiten und damit auch ein gutes Training für die Zeit nach der Haft.

Minister zollt den Vätern Respekt

Er habe selten so bewegende Termine, gestand Justizminister Limbach ein. Er zollte den Vätern Respekt, dass sie so offen vor Publikum über ihre Probleme sprächen. Und appellierte an sie, die Chance zu nutzen, die JVA und Caritas ihnen böten, um eine andere Art Väter zu werden: „Das ist eine Investition in die Zukunft.“

Vieles gutzumachen, wenig zu tun

Die Erkenntnis, dass sie es in Haft leichter haben als ihre Familien draußen, machte den Männern sichtlich zu schaffen. Und auch, zu wissen, dass sie vieles gutzumachen haben, es aber aus ihrer jetzigen Situation heraus nicht können. „Ich versuche, meiner Familie den Rücken zu stärken und meinen Kindern das Gefühl zu geben: Papa ist doch da“, sagte einer.

Einer erzählte, dass Frau und Kinder gerade in Kur in Winterberg seien. „Die Kinder haben Spaß“, sagte er. Seine Frau tausche sich mit einer anderen Frau in der gleichen Situation aus und merke: Sie ist nicht allein mit dem Berg von Problemen.