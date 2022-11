Der Wiener Platz in Köln-Mülheim liegt im Herzen des Viertels und ist ein wichtiger Verkehrsknoten.

Köln-Mülheim – Am Wiener Platz haben Polizisten in der Nacht zu Samstag einen 21 Jahre alten Mann nach Schussabgaben in Gewahrsam genommen.

Videobeobachtern der Leitstelle fiel Polizeiangaben zufolge um 2.40 Uhr ein Mann auf, der eine Pistole aus einem Mülleimer genommen und sich in den Hosenbund gesteckt hatte. Wenige Sekunden später seien die parallel alarmierten Beamten vor Ort auf den 21-Jährigen getroffen. Die Beamten forderten den Mann demnach mit aus Eigensicherungsgründen gezückten Dienstwaffen auf, sich auf den Boden zu legen.

Die Polizisten legten ihm Handschellen an, durchsuchten ihn und stellten bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen neben der Schreckschusspistole ein volles Magazin und eine abgeschossene Patronenhülse sicher.

Nach Durchsicht weiterer Videoaufnahmen sicherten die Auswerter in der Leitstelle Beweismaterial, auf dem zu sehen ist, wie der 21-Jährige kurz zuvor mindestens einen Schuss in die Luft abgegeben hatte.

Weiterer Mann feuert Waffe ab

Ein weiterer junger Mann soll die gleiche Waffe zudem mehrmals abgefeuert haben. Diesen Tatverdächtigen (20) stellten weitere Polizisten in der Merkerhofstraße und entließen ihn nach Personalienfeststellung vor Ort. Er soll bereits in der Silvesternacht bei Schussabgaben in Bilderstöckchen aufgefallen und kontrolliert worden sein.

Etwa zehn Minuten vor der Ingewahrsamnahme am Wiener Platz hatten Polizisten dem 21-Jährigen auf dem Clevischen Ring einen Platzverweis erteilt. Er soll zusammen mit einer vierköpfigen Personengruppe (darunter auch der 20-Jährige) nach Zeugenaussagen auf dem Wiener Platz randaliert haben. (red)