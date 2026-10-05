Die Polizei fahndet nach Trickdieben, die einer 53-jährigen Kölnerin am Donnerstagnachmittag (1. Oktober) in Weidenpesch ihre Handtasche mit mehreren Tausend Euro aus dem Auto gestohlen haben. Offenbar hatten die Täter während eines Bankbesuchs der Frau unbemerkt Luft aus einem der Reifen ihres Autos gelassen, um sie später zum Anhalten zu zwingen.

Mann bietet Hilfe an und läuft plötzlich weg

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 53-Jährige gegen 15.45 Uhr in der Filiale der Commerzbank am Hohenzollernring einen hohen Geldbetrag abgehoben. Sie verstaute das Geld in ihrer Handtasche und fuhr mit ihrem Auto los. Nach kurzer Fahrt zeigte eine Warnmeldung im Display an, dass ein Reifen Luft verlor. Die Frau fuhr daraufhin zur bft-Tankstelle an der Neusser Straße, um den Reifen zu überprüfen.

Dort bot ihr ein Mann ungefragt seine Hilfe an. Da er nur Spanisch sprach, benutzte er eine Übersetzungs-App auf seinem Handy. Während der Mann den Kompressor bediente, sei er plötzlich aufgestanden und weggelaufen, berichtete die 53-Jährige später der Polizei. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre Handtasche aus dem Auto verschwunden war. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein oder zwei Mittäter die Tasche während des Ablenkungsmanövers gestohlen haben.

Polizei Köln ermittelt zu Mietwagen

Mithilfe der Videobeobachtung auf den Ringen konnte die Polizei rekonstruieren, dass die Täter der Frau in einem grauen VW T-Roc mit Wiesbadener Kennzeichen gefolgt waren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mietwagen. Die Ermittlungen zu dem Mieter und den Insassen dauern an.

Zeugen und Zeuginnen, die in der Commerzbank, vor dem Rewe-Markt am Hohenzollernring oder an der bft-Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)