Köln-Weidenpesch – Aufregung in Weidenpesch: Eine dunkel gekleidete Person hat am Mittwochmorgen (13. Juli) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Anwohnern waren Einsatzkräfte mit Maschinengewehren auch auf dem Schulhof der Florianschule.

Wie eine Polizeisprecherin auf EXPRESS.de-Nachfrage erklärt, war die Grundschule aber nicht betroffen, sie lag nur in dem Bereich, der von den Polizistinnen und Polizisten abgesucht wurde.

Anwohnerin beschreibt vermummten Mann

Gegen 8.30 Uhr war die Polizei Köln von einer Anwohnerin alarmiert worden. Sie gab den Hinweis auf eine verdächtige Person, angeblich ein junger Mann. Dieser soll dunkel gekleidet gewesen sein, Weste, Sonnenbrille und Käppi getragen haben und möglicherweise mit einem Schal vermummt gewesen sein.

Der mutmaßlich Verdächtige war laut der Anruferin angeblich von mehreren Zeugen an der Kapuzinerstraße/Ecke Jesuitengasse gesehen worden, wie er Richtung Floriansgasse ging.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. „Die Kolleginnen und Kollegen haben diverse Straßen in dem betroffenen Bereich abgesucht“, erklärt Polizeisprecherin Anja Luxem. Man nehme solche Anrufe sehr ernst, betont sie. Die Absuche verlief jedoch ohne Ergebnis und wurde gegen 10 Uhr beendet. Auch weitere Zeugen hätten sich nicht gefunden, so die Sprecherin.

Anschließend war der Einsatzleiter in der Florianschule, in der derzeit eine Ferienbetreuung stattfindet. Er hat den Einsatz mit den Kindern nachbereitet, ihnen erklärt, warum so viel Polizei da war. (red)