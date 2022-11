Köln – Mal wieder Bomben-Alarm in der Stadt: Bei Sondierungsarbeiten hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) in Köln einen Bombenblindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort befindet sich in Köln-Porz in direkter Nähe des dortigen Krankenhauses.



Bombe in Köln-Porz: Krankenhaus muss am Mittwoch evakuiert werden

Aber: Die Bombe soll nicht sofort entschärft werden, sondern am kommenden Mittwoch (18. Dezember 2019). Es handelt sich um eine englische 5-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder, die vor Ort entschärft werden soll. Dazu muss insbesondere das Krankenhaus Porz komplett evakuiert werden.



Aktuell befinden sich rund 330 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus. Die Klinikleitung sowie Feuerwehr und Ordnungsamt bereiten deren Evakuierung gemeinsam vor. Die Evakuierung wird am Mittwoch, 18. Dezember 2019, beginnen und voraussichtlich bis 13 Uhr an diesem Tag abgeschlossen sein.



Bombe in Köln-Porz: Ordnungsdienst startet in den Morgenstunden

Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Ordnungsdienst auch eine Seniorenresidenz und rund 3.200 AnwohnerInnen evakuieren, die in einem Radius von rund 500 Metern ihre Wohnungen verlassen müssen. Damit beginnt der Ordnungsdienst in den frühen Morgenstunden.

Die Stadt Köln weist darauf hin, dass falsch parkende Fahrzeuge, die die Einsatzfahrzeuge behindern, vom Verkehrsdienst bis fünf Uhr im Urbacher Weg, in der Steinstraße, Dülkenstraße, Kölner Straße und der Hauptstraße entfernen werden. Ab 6 Uhr werden Verkehrssperrungen eingerichtet, anschließend evakuiert der Ordnungsdienst die Anwohner.



Bombe am Krankenhaus Porz: Rückführung der Patienten am Nachmittag

Wenn das Gebiet komplett geräumt ist, kann der KBD mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen. Das wird voraussichtlich am frühen Nachmittag sein. Nach der Entschärfung werden die Verkehrssperrungen nicht sofort aufgehoben, weil zunächst die Patientinnen und Patienten des Krankenhauses Porz und die Bewohner der Seniorenresidenz Curanum in ihre Einrichtungen zurückgebracht werden. „Wir gehen davon aus, dass die Rückführung der Patienten im Tagesverlauf erfolgen kann“, erklärte Arist Hartjes, Geschäftsführer des Krankenhauses Porz.

Bombe in Köln-Porz: Autofahrer sollen Gebiet umfahren

Wichtige Information für Kölner Autofahrer: Bereits in den frühen Morgenstunden und mindestens bis zum späten Nachmittag des 18. Dezember 2019 wird es umfangreiche Sperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Bereich Porz und Finkenberg geben. Auch die KVB-Linie 7 sowie die die DB-Strecke im Bereich des Bahnhofs Köln Steinstr. werden im Lauf des Tages davon betroffen sein. Grundsätzlich sollte der gesamte Bereich an diesem Tag gemieden und großräumig umfahren werden. (tw)