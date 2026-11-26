Der Rechtsstaat eröffnet den Rechtsweg. Eine Binsenweisheit, nicht der Rede wert. Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch, welche Haken der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Woelki, seine Juristen auf diesem Weg hat schlagen lassen. Der Schmerzensgeldklage einer Frau, die als Pflegetochter des Priesters und inzwischen verurteilten Serientäters Hans Ue. von ihrem Pflegevater über Jahre hinweg aufs Abscheulichste missbraucht worden war, begegneten die Bistumsanwälte allen Ernstes mit dem Argument, die Verbrechen habe der Geistliche als Privatmann begangen.

Mit dankenswerter Klarheit hat das Oberlandesgericht (OLG) diese Position als das gewertet, was sie ist: unhaltbar. Mehr noch, die Kirche spottete damit nicht nur dem Opfer, sondern ihrem eigenen Verständnis vom Priester. Wann immer ein geweihter Amtsträger im weitesten Sinne seelsorglich handelt, ist er im Dienst. Die Pflegschaft für zwei Minderjährige durfte Ue. in den 1980er Jahren nur übernehmen, eben weil ihm als Priester ein standestypischer Vertrauensvorschuss gewährt wurde.

Woelki selbst beeilte sich übrigens, öffentlich die ungeteilte Indienstnahme des Priesters als theologische Norm zu unterstreichen, als Rom auf die anderslautenden juristischen Winkelzüge vor Gericht aufmerksam zu werden drohte.

Erzbistum Köln: Genugtuung für die Klägerin

Das OLG-Urteil ist eine Genugtuung für die Klägerin, die über Jahre für ein angemessenes Schmerzensgeld, vor allem aber für Gerechtigkeit gekämpft hat. Zudem setzt das Gericht mit der Höhe des Schmerzensgeldes von 550.000 Euro neue Maßstäbe.

Da die Kirche stets beteuert hat, sie wolle freiwillige Entschädigungen an den Festlegungen der staatlichen Justiz orientieren, müssten die ausgeschütteten Beträge jetzt noch einmal deutlich steigen. Endlich, könnte man sagen, wird das auch für die milliardenschwere Institution Kirche schmerzhaft, die Missbrauch über Jahre und Jahrzehnte vertuscht hat und wenig dafür getan hat, die systemischen Ursachen zu minimieren.

Spannend wird sein, wie das Erzbistum die Offerte des Gerichts behandelt, die bereits gezahlten freiwilligen Leistungen auf den ausgeurteilten Schmerzensgeld-Betrag anzurechnen. Damit wäre es zwar formal auf dem Pfad des Rechts, aber ideell erneut auf dem Holzweg.

Denn der Gang eines Opfers vor Gericht sollte nach dem erklärten Willen der Bischöfe getrennt und unabhängig sein vom innerkirchlichen Regelwerk zur finanziellen Anerkennung des Leids. Davon abzugehen, weil es teuer wird, wäre weniger recht als billig.