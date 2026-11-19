Nach dem Sturm, der am Dienstagabend über Köln gezogen ist und erhebliche Schäden hinterlassen hat, gehen die Aufräumarbeiten in den Grünanlagen auch am Donnerstag (19. November) weiter. Eine gute Nachricht gibt es: Der Botanische Garten ist wieder geöffnet, nur einige Bereiche der Flora sind noch abgesperrt.

Die Stadt kann inzwischen auch sagen, wo die meisten Bäume vom Sturm erwischt wurden. Schwerpunkte sind Ehrenfeld und Nippes. Hier gebe es „erhebliche Schäden am Baumbestand (Totalschäden)“, so die Stadt. Hier seien vor allem der Lentpark, der Hilde-Domin-Park am Fort X und die angrenzende Innere Kanalstraße sowie der Botanische Garten betroffen.

Aufräumarbeiten an der Inneren Kanalstraße in Köln nach dem Sturm vom Dienstag Copyright: Christine Meyer

Dies deckt sich mit Aussagen von Mitarbeitern des Grünflächenamts, die überall in der Stadt mit Motorsägen unterwegs sind. Am Fort X sei es am schlimmsten, berichtet ein Mann, der selbst gerade mit seinem Kollegen an der Inneren Kanalstraße im Bereich des Gleisdreiecks Äste und Stämme zerlegt.

Am Fort X sind die Schäden tatsächlich noch deutlicher zu sehen. Nicht alle umgestürzten Bäume konnten hier bislang entfernt werden, die Motorsäge ist überall zu hören. Eine alte Platane direkt neben dem evangelischen Kindergarten Thomaskirche hat es besonders hart getroffen: Ein ganzer Teil der Krone des großen Baumes ist herausgebrochen und liegt auf der Wiese. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Aufräumarbeiten am Fort X. Copyright: Christine Meyer

In anderen Stadtbezirken gibt es nicht so viele Schäden, hier gehe es laut Stadt vor allem um Astbrüche. In Porz beispielsweise sei die Alfred-Nobel-Straße betroffen, da dieser Bereich sehr windexponiert gelegen sei.

Kölner Flora ist wieder geöffnet

Die Flora in Riehl ist am Donnerstag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet, nachdem der Botanische Garten am Mittwoch wegen Aufräumarbeiten geschlossen blieb. Nur das Subtropenhaus, eines der neuen Schaugewächshäuser, ist weiterhin nicht zugänglich. Es war ebenso wie das Folienhaus durch den Sturm beschädigt worden. Auch der Kamelienwald, die Gärtnerei, der Betriebshof und der Tropische Hof wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Einzelne Bereiche des Botanischen Gartens sind noch abgesperrt, die Wege müssen am Donnerstag noch teilweise von Ästen und Blättern freigemacht werden.

In Köln hatte es am Dienstagabend und bis in die Nacht hinein 64 wetterbedingte Einsätze gegeben. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz und hatte Unterstützung von den Freiwilligen Feuerwehren bekommen. Neben umgestürzten Bäumen wurden auch Schäden an Gebäuden gemeldet. Außerdem gab es mehrere Einsätze wegen Wasserschäden.

Erneuter Dauerregen in Nordrhein-Westfalen gemeldet

Nach einer etwas trockeneren Phase am Donnerstag – am Vormittag war in Köln sogar kurz die Sonne zu sehen – ist das nächste Regengebiet im Anmarsch auf Nordrhein-Westfalen. Erneut hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. Für die östlichen Landesteile wird Dauerregen vorhergesagt. Die Warnung gilt seit Donnerstagmittag bis Freitagabend, also über einen Zeitraum von mehr als 24 Stunden.

Das Warngebiet umfasst den Bereich östlich von Köln, also das Bergische Land, Oberberg und das Sauerland. Es werden erneut Niederschlagsmengen um 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit erwartet. Es können vereinzelte Überflutungen von Straßen beziehungsweise Unterführungen auftreten. Für Köln selbst besteht bislang keine Warnung, jedoch ist auch hier bis Freitagabend wieder mit großen Regenmengen zu rechnen. Eine Sturmwarnung gibt es bislang nicht.