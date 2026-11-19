Was Charlotte Link am 2. Januar macht, weiß sie schon. Sie wird an ihrem Schreibtisch sitzen, darauf wird eine Kanne Tee stehen, das Haus wird still sein, und Link wird an ihrem neuen Buch arbeiten. Warum die Autorin das jetzt, Mitte November, schon weiß? „Ich schreibe immer ein Jahr an einem Buch – und los geht es halt immer am zweiten Tag des Jahres“, erzählt Link am Mittwochabend in der Kölner Flora. Aktuell befindet sie sich in der Phase nach dem Schreibjahr: Sie stellte in Köln im Rahmen der lit.Cologne Spezial ihren aktuellen Titel „Kalte Tage“ vor. Link nahm Besucherinnen und Besucher mit nach Scarborough zu Ermittlerin Kate Linville, ließ sie aber auch teilhaben an der Entstehung eines solchen Buchs.

Flora-Kronleuchter als Teil einer Geschichte?

Inspiration für ihre Charaktere und für ihre Geschichten gibt es für die gebürtige Frankfurterin überall: in jeder Person, an jedem Ort. Sie sauge alles auf, sammele unterwegs Eindrücke, betrachte Gesichter und frage sich, was den oder die wohl beschäftigt. „Jeder Mensch hat für mich das Potenzial, zu einer Figur zu werden, jeder Ort kann Teil der Erzählung werden“, sagt sie. Menschen schauen kurz besorgt zur Decke, als sie ergänzt: „Bei den Kronleuchtern hier in der Flora überlege ich schon die ganze Zeit, wie es jetzt wäre, wenn die herunterfallen.“

Diese riesige Fantasie, sich Dinge auszudenken, habe sie übrigens schon früh gehabt. „Ich hab’ mir als Kind immer die Geschichten ausgedacht, die wir mit den Kindern der Nachbarschaft draußen gespielt haben. Die Hälfte ist regelmäßig weggelaufen, weil es zu gruselig war.“

Sechster eigener Band mit Kate Linville

„Kalte Tage“ ist bereits der sechste Band mit der britischen Polizistin im Fokus. Dabei war Linville ursprünglich nur ein Vier-fünf-Seiten-Charakter im Buch „Der Beobachter“, „aber ich habe ihr Potenzial gesehen“, erzählt die Autorin, die weltweit mehr als 35 Millionen Bücher verkauft hat und schon seit 40 Jahren veröffentlicht, im Gespräch mit Moderator Günter Keil. Mit 19 schickte sie ihr erstes Manuskript, damals noch ein dicker Ordner, an einen Verlag und landete bei der Hilfslektorin, die eigentlich nur die Aufgabe hatte, die Absagebriefe zu schreiben. Als sie Links 800 Seiten sah, dachte sie: „Die hat es verdient, dass ich das aufmerksam lese.“ Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Die Bestseller-Autorin signiert ihre Bücher. Copyright: Katja Tauber

Link siedelt ihre Bücher immer im echten Leben an: „Man findet bei mir eher kein Syndikat, keinen Mafiaboss. Ich schildere, wie das Verbrechen in die Normalität von ganz normalen Menschen einbricht.“ Im aktuellen Fall muss Linville mit ihrem neuen Partner eine Serie von Vermisstenfällen aufklären – und versucht gleichzeitig, ihr trauriges Leben auf die Reihe zu bekommen.

Band endete mit Caleb Hales Tod

Denn am Ende des letzten Teils hat Link Linvilles Lebensmenschen Caleb Hale sterben lassen – und damit einen wahren Sturm der Entrüstung bei Leserinnen und Lesern ausgelöst. „Ich musste jedem Zweiten am Signiertisch versprechen, dass ich Kate mal in eine glückliche Beziehung führe“, sagte Link. Keine einfache Aufgabe: Kate vermasselt zwischenmenschlich schließlich einfach alles. „Ich denke oft über sie: ‚Sei doch mal netter‘.“

Aber so einfach ist das nicht: Ihre Figuren könnten sich entwickeln, aber nicht von jetzt auf gleich und nicht radikal und unrealistisch. Würde die depressive, verschrobene Person plötzlich zu einem Sonnenscheincharakter, wäre das nicht mehr stimmig. Linville sei so ganz anders als sie selbst – und irgendwie ihr Idol, erzählt Link: „Ich mag und bewundere sie, weil sie sich keinen Normen und nicht dem Mainstream anpasst. Sie geht zu 100 Prozent ihren eigenen Weg.“

Die gute Nachricht für alle Link- und Linville-Fans lautet an diesem Abend in der Flora: Es geht weiter mit der Ermittlerin, und das, obwohl die Serie auch mit „Kalte Tage“ sogar leicht hoffnungsvoll hätte enden können, wie sie einräumt. Aber sie glaube und fühle, die Geschichte sei noch nicht auserzählt: „Sobald ich das spüre, höre ich auf.“

Noch aber ist es nicht so weit. Ab 2. Januar sitzt Charlotte Link wieder am Schreibtisch.