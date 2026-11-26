„Da geht es um das Leben meiner Tochter, die für mich alles war.“ Immer wieder kämpfte die Angeklagte am Mittwoch im Kölner Landgericht mit den Tränen. Seit dem Freitod ihrer 20-jährigen Tochter im November vergangenen Jahres ist im Leben der städtischen Beamtin nichts mehr so, wie es einmal war. Die 39-Jährige begann zu trinken, zweifelte an den Ermittlungen der Polizei und steigerte sich immer weiter in den Verdacht hinein, dass ihr Kind möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Schließlich soll die Mutter selbst zur Täterin geworden sein.

Köln: Wollte Beamtin den Tod ihrer Tochter rächen?

Die Staatsanwaltschaft wirft der Kölnerin versuchten Mord vor. Am 8. Juni dieses Jahres soll sie sich mit einem ganzen Arsenal an Waffen auf den Weg zum Wohnhaus des ehemaligen Freundes ihrer Tochter in Bergisch Gladbach gemacht haben. Die Frau hatte laut Anklage mehrere Messer, Hämmer, Molotowcocktails, einen Benzinkanister und Feuerzeuge dabei. Über einen Gartenzaun soll die Angeklagte auf das Grundstück gelangt sein. Als der Vater des jungen Mannes die Terrassentür öffnete, habe die 39-Jährige dessen Sohn für den Tod ihrer Tochter verantwortlich gemacht.

Der Vater habe noch versucht, die Tür zu schließen, doch die Frau habe ihn zur Seite gedrängt. Auch einen großen Stein habe die Angeklagte bei sich gehabt. Mehrere Familienmitglieder versuchten daraufhin, die Angreiferin zu überwältigen. Einem Bruder des ehemaligen Freundes gelang es laut Anklage, der Frau ein großes Küchenmesser zu entreißen, wobei er sich selbst verletzte. Bis heute werde sein Daumen regelmäßig taub. Unter Mithilfe von Nachbarn gelang es schließlich, die Frau zu überwältigen und mit Kabelbindern zu fesseln. Die Frau kam danach in Untersuchungshaft.

Die Vorgeschichte der Tat nahm am ersten Verhandlungstag breiten Raum ein. Im Juli 2025 hatte die Tochter der Angeklagten über eine Datingplattform einen jungen Mann kennengelernt. Anfangs sei alles schön gewesen, berichtete die Mutter. Doch zunehmend habe der junge Mann ihre Tochter gedemütigt, und sich über ihr Aussehen und ihr Verhalten beim Sex lustig gemacht. Auch herabwürdigende intime Videos soll er von der jungen Frau angefertigt haben. Vieles davon habe die Mutter erst nach dem Tod ihrer Tochter erfahren. Sie sprach von einem psychischen Missbrauch.

Köln: Mutter bekommt zunehmend Zweifel an Todesumständen

Am 4. November vergangenen Jahres, kurz nach 11 Uhr, habe sie einen Anruf ihres damaligen Lebensgefährten erhalten. Ihre Tochter hatte sich in dessen Haus in Leverkusen das Leben genommen. Dabei habe die junge Frau noch zahlreiche Pläne gehabt, wollte sich beruflich in Richtung Modedesign orientieren. Zunächst habe sie sogar den ehemaligen Freund ihrer Tochter getröstet, der mit seinen Eltern zu ihr gekommen sei. Der junge Mann habe eingeräumt, ihre Tochter betrogen zu haben. „Ich habe ihn getröstet und gesagt, es ist nicht deine Schuld“, so die Angeklagte.

Doch zunehmend kamen der Mutter Zweifel an den Todesumständen, schilderte sie. Die Angeklagte drängte bei der Polizei auf die Auswertung von Überwachungsvideos aus dem Haus ihres Lebensgefährten, wollte Mobiltelefone untersucht wissen und erhob schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Auch ihren damaligen Partner verdächtigte sie schließlich, etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun zu haben. Belegt sind diese Verdächtigungen nicht. „Nach dem 4. November wollte ich nicht mehr klar denken“, sagte die Angeklagte über die Zeit nach dem Tod ihres einzigen Kindes.

Sie habe täglich Alkohol getrunken, zudem starke Schlafmittel verschrieben bekommen und sich in einer Tagesklinik behandeln lassen. Auch am Tag der angeklagten Tat habe sie Weißwein getrunken und Amphetamin konsumiert. Sie habe den ehemaligen Freund ihrer Tochter zur Rede stellen, Antworten erhalten und sein Handy sehen wollen. Mit den Waffen habe sie sich Zugang zum Haus verschaffen wollen, mit den Brandsätzen habe sie drohen wollen. Eine Tötungsabsicht bestritt die Frau. An Teile des turbulenten Geschehens in dem Haus könne sie sich nicht mehr erinnern.

Köln: Vorsitzender Richter stuft Schwere der Vorwürfe hinunter

„Ich konnte meine Tochter nicht schützen und ihr ein längeres Leben schenken“, sagte die Angeklagte. Noch immer hoffe sie, dass sich die Behörden erneut mit den Todesumständen beschäftigten. Mit gerade einmal 17 Jahren war die Angeklagte Mutter geworden, hatte später Jura studiert und schließlich ein Studium für den kommunalen Verwaltungsdienst abgeschlossen. Seit 2021 ist sie Beamtin auf Lebenszeit bei der Stadt Köln. Nach ihrer Verhaftung wurde die Frau nach eigener Aussage vom Dienst suspendiert, die Hälfte ihrer Bezüge wird einbehalten.

Richter Achim Hengstenberg machte zu Beginn der Verhandlung deutlich, dass die Strafkammer nach vorläufiger Würdigung der Akten lediglich von einem hinreichenden Tatverdacht des versuchten Totschlags ausgehe. Insbesondere das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe sei angesichts der besonderen persönlichen Belastungssituation der Mutter fraglich. Auch eine Unterbringung der Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus komme in Betracht. Zum Tod der Tochter sagte der Richter zur Angeklagten: „Sie haben mein tiefstes Mitgefühl.“ Der Prozess wird fortgesetzt.