Ein nackter Freier soll im Großbordell Pascha in der Hornstraße ausgerastet sein, Sexarbeiterinnen mit dem Tod bedroht und sich einen Kampf mit einem Türsteher geliefert haben. Der Kunde überlebte das Geschehen nicht. Der Türsteher wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Im laufenden Prozess um den Tod des 37-Jährigen ist die entscheidende Frage aber weiterhin ungeklärt: Wie kam es wirklich zu den schweren Verletzungen des Mannes? Im Zentrum dieser Frage steht ein Gutachten einer renommierten Kölner Rechtsmedizinerin.

Köln: Rechtsmedizin sieht harten und langen Würgegriff

Es geht um 20 bis 30 Sekunden, die für den Ausgang des Prozesses am Landgericht entscheidend sein könnten. So lange, davon ist Rechtsmedizinerin Prof. Dr. Sibylle Banaschak überzeugt, muss massiv und flächig Druck auf den Hals des verstorbenen Freiers ausgeübt worden sein. Der Mann erlitt Brüche an den Kehlkopfhörnern. Für den Vorsitzenden Richter Alexander Fühling passt dieser Befund bislang nicht zu der Schilderung des angeklagten Türstehers. „Das ist der weiße Elefant im Raum, und darüber müssen wir sprechen“, sagte Fühling und sprach von einem „gewaltigen Problem“.

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Martin Bücher beim Prozessauftakt am Landgericht Copyright: Hendrik Pusch

Der rechtsmedizinische Befund sei ein „Fels in der Brandung“, so Fühling. Die Verletzungen ließen auf eine enorme Gewalteinwirkung schließen. Es gehe nicht um eine dynamische Situation, in der sich zwei Männer miteinander prügelten, sondern um eine statische Phase, in der über einen längeren Zeitraum erheblicher Druck auf den Hals ausgeübt worden sei. Der Angeklagte hatte bislang bestritten, den Hals des Mannes über längere Zeit zugedrückt zu haben, und erklärte: „Aus meiner Sicht habe ich am Hals nichts gemacht.“ Der Türsteher solle nochmal in sich gehen, riet der Richter.

Köln: Angeklagter bringt seinen Kollegen ins Spiel

Nach einer Beratung mit seinem Verteidiger Martin Bücher brachte der Angeklagte einen weiteren Ablauf ins Spiel. Demnach könnte auch sein Kollege eine Rolle bei dem Geschehen gespielt haben, das die fraglichen 20 bis 30 Sekunden erklären könnte. Der Angeklagte schilderte, dass er im Kampf mit dem Freier die fünf Stufen zum Eingangsbereich hinuntergestürzt sei. Dabei sei er mit dem Kopf aufgeschlagen. Anschließend sei sein Kollege hinzugekommen, habe den Mann umfasst und weggezogen. Der Angeklagte beschrieb die Situation als eine nötige Hilfeleistung seines Kollegen.

Diese Phase des Festhaltens könnte nach der neuen Schilderung jene Zeitspanne gewesen sein, nach der der Richter zuvor so eindringlich gefragt hatte. Die Rechtsmedizin soll nun erneut gehört und zu diesem möglichen Szenario und seinen Auswirkungen befragt werden. Um die Frage, ob der Würgevorgang auch zum Tod des Mannes geführt habe, geht es dabei allerdings nicht mehr. Die Rechtsmedizinerin konnte nicht ausschließen, dass auch eine Bauchlage des später fixierten Randalierers unabhängig von der Kehlkopfverletzung zum Erstickungstod geführt haben könnte.

Der Vorsitzende Richter hatte zuvor bereits einen rechtlichen Hinweis erteilt, dass statt einer Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge auch lediglich eine Sanktion wegen gefährlicher Körperverletzung in Betracht kommt. Die Mindeststrafe beträgt dann sechs Monate statt drei Jahre Haft. Für Verteidiger Bücher steht hingegen fest, dass sein Mandant aufgrund der Handlungen des Freiers ohnehin in Notwehr gehandelt habe. „Auch wenn er strafrechtlich nicht dafür verantwortlich ist, ist er bestürzt, dass der Mann verstorben ist“, hatte Bücher beim Prozessauftakt erklärt.

Köln: Freier hielt sich mehrere Stunden im Großbordell auf

Der Betriebsleiter des Paschas hatte berichtet, dass der später verstorbene Kunde am frühen Morgen des Tattags im Oktober 2025 mehrfach Bargeld im Büro abgeholt habe. Das gehe per Kreditkarte, allerdings werde ein Aufschlag von zehn Prozent fällig. Die Sexarbeiterinnen würden bar bezahlt. Eine Stunde mit einer Dame koste etwa 200 Euro, hinzu kämen Ausgaben für Sonderwünsche und Getränke wie Champagner. Insgesamt soll der Freier an diesem Tag knapp 4500 Euro abgehoben haben. Dabei habe er laut dem Zeugen bereits einen stark derangierten Eindruck gemacht.

„Der stand sichtbar unter Drogen“, hatte der Betriebsleiter über den Kunden ausgesagt. Laut Anklage hatte der Mann Kokain konsumiert. Der 37-Jährige soll sich zuvor bereits mehrere Stunden bei verschiedenen Damen aufgehalten haben. In Zimmer 225 soll er bei einer weiteren Sexarbeiterin ausgerastet sein.

Zunächst habe man sich lediglich unterhalten, hatte die 32-Jährige berichtet. Doch dann habe der Kunde plötzlich vom Satan gesprochen und später auch Todesdrohungen ausgesprochen. Daher habe sie die Security alarmiert. Der Prozess wird fortgesetzt.