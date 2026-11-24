Erst ein Schuss in den Rücken, dann in den Kopf. Als eine regelrechte Hinrichtung bezeichnete Staatsanwältin Heike Nöldgen den heimtückischen Mord an einem Rocker im Bereich des Mülheimer Böcking-Parks im Mai 2023. Als Auftraggeber hat Nöldgen den Kölner Hami S. (40) ausgemacht. Da der Anstifter gleich dem eigentlichen Täter zu bestrafen sei, beantragte die Anklägerin am Montag im Landgericht die Höchststrafe: lebenslange Haft. Die Verteidigung sah hingegen nur eine Beihilfe als erwiesen an, für die eine Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren tat- und schuldangemessen sei.

Köln: Staatsanwältin sieht Anstiftung zum Mord

Ein wirkliches Motiv für den Mord konnte die Staatsanwältin nicht nennen. Offenbar habe es Unstimmigkeiten zwischen früheren Mitgliedern des aufgelösten Hells-Angels-Charters „Rhine Area“ gegeben. Auch sprach sie von Anschlägen auf einen Friseursalon in Meschenich, den der Bruder des Angeklagten geführt habe. Der Bruder war gleichzeitig der ehemalige Präsident der Rockerfraktion. Hami S. hatte im Prozess angegeben, dass wohl sein Bruder den Auftrag zum Mord an Eren Y. (35) gegeben habe – nachdem er diesen nach den Anschlägen auf Überwachungsvideos erkannt habe.

Der Angeklagte Hami S. (40) mit seinen Verteidigern Michael Diwo (l.) und Leonhard Mühlenfeld im Kölner Landgericht Copyright: Hendrik Pusch

Den Mord hätten dann zwei weitere Rockerkollegen ausgeführt, sagte Nöldgen. Und sie habe keine Zweifel, dass Hami S. zumindest einem von diesen den Auftrag dazu erteilt habe. Der Angeklagte hatte im Prozess angegeben, lediglich bei der Organisation geholfen zu haben. Er habe einen der mutmaßlichen Schützen an seinen Bruder vermittelt. Ihm sei bewusst gewesen, dass ein Waffeneinsatz geplant sei. S. relativierte aber: „Ich rechnete mit einem Beinschuss und hoffte, dass es nicht mehr würde.“ Eine solche Bestrafung sei in Rockerkreisen auch durchaus üblich gewesen.

Köln: Verteidiger sieht keinen Beweis für Mordauftrag seines Mandanten

Die Staatsanwältin bezeichnete die Aussagen von S. als Schutzbehauptung. Einer der mutmaßlichen Schützen habe gegenüber seiner damaligen Partnerin klar von einem „Job für Hami“ gesprochen. Ihm sei dafür ein Leben in einer Villa in der Türkei in Aussicht gestellt worden. Der Verdächtige war nach dem Mord in die Türkei geflüchtet, hatte sich aber nie mehr bei seiner Lebensgefährtin gemeldet. Der 30-Jährige hatte sich im Frühjahr den Behörden gestellt und saß lange in Auslieferungshaft. Beim Prozess bestritt er, geschossen zu haben. Auch er sei lediglich von einem Knieschuss ausgegangen.

Verteidiger Leonhard Mühlenfeld kritisierte das Plädoyer der Staatsanwältin dahingehend, dass die Aussagen eines wichtigen Zeugen nur am Rande erwähnt worden seien. Dieser hatte in einem anderen Verfahren am Landgericht – hier ging es um den Handel mit 40 Tonnen Kokain – eine Art Lebensbeichte abgelegt und auch zum Mord in Mülheim ausgesagt. Der Auftrag sei klar vom Bruder des Angeklagten gekommen, hatte dieser gesagt. Es gebe keinen Beweis, sagte Mühlenfeld, dass sein Mandant auch selbst einen Auftrag zum Mord erteilt habe. Er habe seinem Bruder lediglich geholfen.

Köln: Gericht steht vor einer kniffligen Aufgabe

Rechtlich ordnete der Verteidiger das Handeln von Hami S. als Beihilfe zum Totschlag ein – weil der Mandant einen tödlichen Ausgang der Bestrafungsaktion zuletzt zumindest für möglich gehalten habe. „Angemessen ist sicher eine mehrjährige Haftstrafe“, sagte Mühlenfeld. Lebenslänglich hingegen nicht. Dem Antrag nach der Höchststrafe hatten sich auch die Opfer-Vertreter angeschlossen. Anwältin Funda Bicakoglu vertritt die frühere Lebensgefährtin des Mordopfers, die damals angeschossen wurde. Sie sagte drastisch: „Meiner Mandantin wurde das Gesicht zerfetzt.“

Die Besonderheit für den Vorsitzenden Richter Martin Kümpel, der am Mittwoch das Urteil verkünden will: Obwohl einer der Mordverdächtigen noch auf seinen Prozess wartet, muss das Landgericht schon Feststellungen zu seiner Beteiligung an dem Mordgeschehen treffen. Werden sie bei einer späteren Verhandlung nicht bestätigt, könnte der mutmaßliche Auftraggeber Hami S. eine Verurteilung wegen Anstiftung zum Mord abermals anfechten. Ein erstes Urteil in der Sache hatte bereits das Bundesverfassungsgericht gekippt. Der Fall bleibt also auch juristisch äußerst spannend.