Warum müssen Zeugen den Saal verlassen, bevor sie aussagen? Kann man als Angeklagter einfach abhauen? Und gibt es in Deutschland eigentlich noch die Todesstrafe? In Saal 142 des Kölner Landgerichts geht es an diesem Vormittag um große Fragen. Und die Fragesteller sind diesmal ungewöhnlich jung: Fünftklässler des Gymnasiums Rodenkirchen verfolgen eine gespielte, aber sehr authentisch wirkende Gerichtsverhandlung. Und sie schauen nicht einfach nur zu. Sie mischen sich ein, fragen nach und entscheiden am Ende sogar über das Schicksal der Angeklagten mit.

Köln: Kinder entscheiden zusammen mit der Richterin

Die Vorsitzende Richterin heißt an diesem Tag Katharina Schockenhoff – sie ist keine Schauspielerin, sondern tatsächlich Richterin am Landgericht und wirkte bereits in einer Schwurgerichtskammer mit. Neben ihr sitzen Antonia und Julius (beide 10) als Schöffen. Der fiktive Fall: Die Angeklagte, ebenfalls gespielt von einer Richterin, soll an Silvester 2025 eine Frau beleidigt und geschlagen haben. „Blöde Kuh“ soll sie gesagt und ihrem Gegenüber eine Ohrfeige verpasst haben. Später soll sie die Frau auch noch in einer Whatsapp-Nachricht an Partygäste mit einem KI-generierten Bild beleidigt haben.

Im Rahmen einer Aktionswoche wird Schulkindern die Justiz erklärt. Copyright: Alexander Schwaiger

„Ihr entscheidet mit mir zusammen“, erklärt Schockenhoff den Kindern zu Beginn. Zunächst geht es um die Regeln. Warum müssen die Zeugen draußen warten? „Vielleicht, weil die dann herausfinden, was da passiert ist und dann lügen könnten“, vermutet ein Schüler. Genau darum gehe es, erklärt die Richterin: Die Zeugen sollen nicht vorher hören, was andere aussagen. Dann beginnt die Befragung der Angeklagten. Sie weist die Vorwürfe zurück. Es habe lediglich einen harmlosen Streit gegeben, weil sie sich mit einem Mann unterhalten habe. Das habe der „Kontrahentin“ nicht gefallen.

Doch die Kinder lassen nicht locker. Schöffe Julius möchte wissen: „Was ist mit dem verschickten Bild?“ Die Angeklagte weiß angeblich nichts davon. Als die Richterin fragt, ob andere Menschen Zugriff auf ihr Handy haben könnten, möchte sie sich nicht äußern. Auch bei der Zeugenbefragung kommen die jungen Zuschauer auf Touren. Die „Geschädigte“ schildert, wie es auf der Party zum Streit gekommen sei. Sie habe sich darüber geärgert, dass ihre Bekannte – die Angeklagte – ausgerechnet mit dem Mann gesprochen habe, der sie früher in der Schule immer gemobbt habe.

Köln: Schüler stimmen mit Richterin über Ergebnis ab

Als sie die Angeklagte angesprochen habe, sei die Situation eskaliert. „Dann zog sie mich zurück, nannte mich eine blöde Kuh und dann hat es geklatscht“, berichtet die Zeugin. Ein Schüler fragt, ob es vorher schon Konflikte zwischen den beiden Frauen gegeben habe. Ein anderer will wissen, ob die Zeugin zum Arzt gegangen sei. Nein, sagt sie. Es sei lediglich eine „rote Backe“ gewesen. Auch der zweite Zeuge, gespielt von Landgerichtsvizepräsident Ingo Werner, muss sich den kritischen Fragen stellen. Hat er den Streit selbst gesehen? Oder kennt er die Geschichte nur vom Hörensagen?

Die Kinder denken sogar an technische Beweismittel. Ob vielleicht eine Musikbox den Streit aufgezeichnet habe, fragt ein Junge. „Siri“ speichere doch so viel. Ob es Videos oder Fotos gebe, möchte ein anderer wissen. Die Antwort: nein. Dann wird es ernst, die Kinder sollen ihre Einschätzung abgeben. Zwölf glauben, dass sich der Fall so abgespielt hat, wie in der Anklage beschrieben; sieben Kinder sind für Freispruch. Das Urteil: 4000 Euro Geldstrafe. Die Richterin erklärte: Die Angeklagte habe nicht glaubwürdig ausgesagt, die Geschädigte hingegen schon.

Damit ist der Fragenkatalog der jungen Zuschauer aber längst nicht abgearbeitet. Was ist eigentlich die höchste Strafe, die sie je verhängt habe, fragten sie Richterin Schockenhoff. Die Antwort: lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld, dazu Sicherungsverwahrung. „Was hat der gemacht?“, möchte ein Junge wissen. Mehrfacher Mord, lautet die Antwort. „Was?“, entfährt es mehreren Schülern. Ins Detail ging Schockenhoff nicht – sie spielte offenbar auf den „Thallium-Fall“ an. Der Täter hatte in den Jahren 2020 und 2021 drei Frauen vergiftet, zwei davon starben qualvoll.

Kinder fragen: „Gibt es hier auch die Todesstrafe?“

Auch die Sicherheitsvorkehrungen im Gericht beschäftigen die Kinder. Gibt es bei Mordprozessen immer Polizei? Werden Angeklagte sofort in Handschellen gelegt? Und was passiert, wenn jemand versucht zu fliehen? Die Richterin erklärt, dass sich Wachtmeister um die Sicherheit kümmern. Handschellen seien nicht automatisch nötig. Und dann ist da noch die Todesstrafe, die man etwa aus den USA kennt. „Gibt es hier auch die Todesstrafe?“, fragt ein Kind. Nein, antwortet die Richterin, in Deutschland nicht. Diese sei mit dem Rechtsstaat und dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar.

In einer Vorführzelle in der neuen Leichtbauhalle des Landgerichts sitzen Schüler der Klasse 5f des Gymnasiums Rodenkirchen. Copyright: Alexander Schwaiger

Der Besuch der insgesamt vier Schulklassen gehört zu einer Aktionswoche der nordrhein-westfälischen Justiz unter dem Titel „Kind und Justiz“. Gerichte im ganzen Land bieten dabei Einblicke und Mitmachaktionen an. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen die Arbeit der Justiz verständlich zu machen und ihre Perspektive stärker zu berücksichtigen. Am Kölner Landgericht dürfen die Schüler dann noch einen Blick in die Vorführzellen werfen. „Das ist aber klein hier“, sagt eine Schülerin zu dem kargen Raum. Und ist sich sicher: Hier will sie ganz bestimmt nie landen.