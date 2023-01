Köln – Drei Jubiläen in einem: In der Live Music Hall in Ehrenfeld werden am kommenden Freitag (8. April) gleich drei Partys zusammengelegt (gewinnen Sie hier Karten für das Event). Die Party-Reihe „Trash Island“ feiert Zehnjähriges, die Live Music Hall 30-Jähriges und die Bläck Fööss ihr 50. Bandjahr. Eigentlich hätten die Feierlichkeiten schon viel früher stattfinden sollen, mussten coronabedingt aber abgesagt werden.

Bläck Fööss treten um 23 Uhr auf Trash-Island-Party auf

„Das Fööss-Jubiläum soll ja dieses Jahr im August groß auf dem Roncalliplatz nachgeholt werden und die Live Music Hall konnte vor zwei Jahren auch nicht feiern. Also war die Überlegung, einfach alles zu verbinden“, sagt Veranstalter und LMH-Betreiber Micki Pick, der für die Fööss auch schon den 40. Bandgeburtstag ausgerichtet hat. Und für die kölsche Band sei dieses Setting am Freitag „mal eine Abwechselung“, so Pick.

Die Bläck Fööss holen ihr großes Jubiläumskonzert im August nach. Copyright: Michael Bause

Der 45-minütige Auftritt ist um 23 Uhr geplant, die Party beginnt schon vorher. Nach dem Konzert wird dann weiter auf Kölns selbst ernannter „Besten schlechtesten Party“ getanzt. Trash ist hier Programm: Es laufen lustige und legendäre Pop-Hits von vor 1990, also Oldies, 80er, Disco, Rock’n’Roll, Synthie Pop und Funky Music. Typisch für die Party ist auch eine Schwarzlicht-Area, eine Lounge, in der Nintendo gespielt werden kann sowie ein aufblasbarer Gladiator-Ring, in dem man sich spielerisch raufen kann.

Gäste noch vorsichtig wegen gefallener Corona-Maßnahmen

Ob die Stimmung auch entsprechend bombig sein wird, lässt sich nicht voraussagen. Derzeit seien die Nachtschwärmer trotz des Wegfalls sämtlicher restriktiver Corona-Maßnahmen noch recht verhalten, stellt Pick fest. „Nach dem Motto: nur mit Vorsicht zu genießen. Auch im Austausch mit den Kollegen fällt das auf.“ Ticketverkäufe verliefen eher schleppend, die Gäste riefen weiterhin an und seien verunsichert, ob nun wirklich keine Einschränkungen mehr gelten. „So wie wir uns vor zwei Jahren an den neuen Alltag gewöhnen mussten, als Corona kam, ist es auch jetzt wieder eine Umgewöhnung“, glaubt Pick.

Bis 2014 war die Party „Trash-Island“ im Bogen 2 beheimatet, ab 2014 im mittlerweile abgerissenen Ehrenfelder Club Heinz Gaul. Nun findet sie abwechselnd in verschiedenen Clubs wie dem Bootshaus oder der Live Music Hall statt.

Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf, nach dem Konzert ab Mitternacht beträgt der Eintritt 10 Euro. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ verlost Tickets.