Der Bau des Erweiterungsgebäudes für das Wallraf-Richartz-Museum (WRM) droht sich erneut zu verzögern. Wie die städtische Gebäudewirtschaft in ihrem jüngsten Sachstandsbericht mitteilt, wurden im Bereich des Verbindungsbauwerks zwischen Erweiterungsbau und Bestandsgebäude weitere Bodendenkmäler entdeckt. Diese müssten jetzt „freigelegt und dokumentiert werden“. Deshalb setze man kurzfristig mehr Personal des Römisch-Germanischen Museums (RGM) ein. Die Grabungsarbeiten werden laut Stadt „in Teilbereichen aller Voraussicht nach noch bis Ende Februar 2027 andauern“.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Archäologen auf der Baustelle Reste des römischen Hafens entdeckt hatten. Sie legten Teile einer Pfahlwand aus dicht an dicht in den Boden gerammten angespitzten Eichenbalken frei. Unter anderem wegen dieser Funde haben sich die im Mai 2024 begonnenen Bauarbeiten um rund vier Monate verzögert.

Parallel zu dem Erweiterungsbau, in dem künftig die Sammlung des verstorbenen Schweizer Kunstsammlers Gérard Corboud präsentiert werden soll, muss zurzeit das erst 25 Jahre alte Museumsgebäude des WRM generalsaniert werden. Es weist zahlreiche Mängel auf, darunter undichte Wasserleitungen. Ursprünglich sollten sowohl der Neubau als auch das Bestandsgebäude im Frühjahr 2028 wiedereröffnet werden. Nach dem Fund der römischen Pfahlwand erklärte die Stadt, die Eröffnung solle im vierten Quartal 2028 erfolgen. Fertiggestellt werde der Erweiterungsbau voraussichtlich im vierten Quartal 2027.

WRM-Stifterrat ist irritiert über drohende Verzögerung auf der Baustelle

Nun gerät dieser Zeitplan womöglich ins Wanken. Die Stadt will sich bisher nicht festlegen, ob es weitere Verzögerungen geben wird. Sie teilt mit: „Eine konkrete Einschätzung der terminlichen Auswirkungen der Arbeiten des RGM lässt sich erst nach Abschluss der Grabungen im Zeitraum Februar/März 2027 durchführen.“ Die Projektleitung stehe „mit dem Generalplaner und Generalunternehmer in engem Austausch, um die Abläufe regelmäßig zu überprüfen und wenn nötig anzupassen sowie die Ausgrabungen entsprechend zu unterstützen“.

Der Vorsitzende des Stifterrats Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Peter Jungen, ist irritiert darüber, dass fast zweieinhalb Jahre nach Baubeginn erneut Verzögerungen durch archäologische Funde drohen. „Diese Problematik existiert nur, weil die Stadt es leider unterlassen hat, den Baugrund im Vorfeld systematisch zu untersuchen. Das ist ärgerlich“, sagte Jungen unserer Redaktion. Nach dem Abriss des Kaufhauses Kutz im Jahr 2004 habe die Stadt fast zwei Jahrzehnte Zeit gehabt, die Bodendenkmäler auf dem unbebauten Grundstück freizulegen, dieses Zeitfenster aber nicht genutzt. „Dass dort römische Funde zu erwarten sind, ist von Anfang an klar gewesen.“

Mittelalterliche Straße mit Kiespflaster entdeckt

Eine Sprecherin der Stadtverwaltung erklärte auf Nachfrage: „Die Funde kamen nicht überraschend. Aus Altgrabungen war bekannt, dass an der Stelle Denkmalbestand ist. Es handelt sich um römische und mittelalterliche bis neuzeitliche Befunde.“

Bereits ausgegraben wurden laut Stadt „die Keller der auf das Mittelalter zurückgehenden ehemaligen Randbebauung der früher noch deutlich schmaleren Martinstraße sowie die mittelalterliche Straße mit ihrem in Teilen noch erhaltenen Kiespflaster“. Derzeit würden „in diesem Areal, das unmittelbar westlich der rheinseitigen römischen Stadtmauer liegt, die direkt unter der mittelalterlichen Straße liegenden römischen Fundschichten untersucht“.

Auf die Frage, warum die Bodendenkmäler erst jetzt entdeckt wurden, erklärte die Sprecherin: „Bodendenkmäler werden gemäß Denkmalschutzgesetz NRW grundsätzlich erst ausgegraben, wenn es baulich erforderlich ist. Voraussetzungen für die archäologische Untersuchung sind neben der Baugenehmigung auch denkmalrechtliche Genehmigungen.“ Will sagen: Die Ausgrabung findet erst statt, wenn gebaut wird.

Sammler Gérard Corboud hat Stadt Köln 170 Gemälde als Leihgabe überlassen

Die Funde werden nun dokumentiert und, soweit sinnvoll und möglich, geborgen. Anschließend werde die Baustelle wieder freigegeben. Das Grabungspersonal habe man um mehrere Personen aufgestockt – „nicht aufgrund der aktuellen Funde, sondern um die gesamte Grabung zu beschleunigen“, so die Stadtsprecherin.

Bereits im Frühjahr 2025 war beim Abbruch von Kellern des ehemaligen Kaufhauses Kutz ein Keller des Hochmittelalters freigelegt worden. Die Stadt hatte seinerzeit erklärt: „Die gut erhaltenen mittelalterlichen Bruchsteinmauern wurden erst nach dem Abbruch der modernen Überbauungsreste im Untergrund sichtbar.“ Rund eineinhalb Jahre später dauern die archäologischen Grabungen noch immer an. Im Herbst 2025 wurde auf der Baustelle giftiges Quecksilber entdeckt und musste entsorgt werden. Bei den jüngsten Grabungen wurden laut Stadt jedoch keine weiteren Schadstoffe gefunden.

Die Stadt hatte Gérard Corboud bereits 1999 zugesagt, dass das Wallraf-Richartz-Museum einen Erweiterungsbau für seine Sammlung bekommen soll. Daraufhin hatte er 2001 seine Gemäldesammlung mit mehr als 170 Werken des Impressionismus und Neo-Impressionismus dem WRM als „ewige Leihgabe“ überlassen. Doch mit dem Bau ließ sich die Stadt so viel Zeit, dass Corboud 2012 damit drohte, seine Bilder wieder aus Köln abzuziehen. Bis zum ersten Spatenstich dauerte es weitere zwölf Jahre.