„Immer för immer“Wie Brings und Cat Ballou ihren gemeinsamen Song kreierten

Das ist der kölsche Musik-Knaller. Zwei der beliebtesten Bands der Stadt gehen mit einem gemeinsamen Song in die anstehende Session. Diesen Ohrwurm werden die Fans so schnell nicht aus dem Kopf bekommen.

Die Kölschrocker von Brings feiern gerade ihr 35. Jubiläum und fiebern dem großen Open-Air-Konzert am 5. September auf dem Roncalliplatz entgegen.

Brings und Cat Ballou veröffentlichen den Song „Immer för immer“

Vor zwei Jahren hat die Kölner Popband Cat Ballou ihr 25-jähriges Bestehen unter anderem mit zwei tollen Auftritten in der Lanxess-Arena gefeiert. Nun machen zwei der bekanntesten kölschen Gruppen gemeinsame Sache.

Zwei Bands, die unterschiedliche Generationen geprägt haben und bis heute Menschen weit über Köln hinaus begeistern, veröffentlichen erstmals zusammen einen Song. „Immer för immer“ ist eine kleine kölsche Sensation.

Entstanden ist der gemeinsame Titel eher durch Zufall. Peter Brings und Cat-Ballou-Keyboarder Dominik Schönenborn trafen sich im März am Flughafen. Wie so oft zwischen Musikern stand am Ende der Ausspruch: „Lass uns mal was zusammen machen.“

Oli Niesen (r.) von Cat Ballou tüftelte bis in die Nacht mit Stephan Brings am gemeinsamen Song „Immer för immer“. Copyright: Privat

Im Sommer kamen die Musiker beider Bands dann im Reihenhaus des Brings-Frontmanns in Neuehrenfeld zusammen. Der Grill wurde angeschmissen, in den Pool gesprungen, einige Flaschen Bier geleert und anschließend ein paar Instrumente aus dem Keller geholt.

„Einen Grillabend wollten wir schon länger mal gemeinsam machen und wie das halt so ist, hatten wir natürlich paar Gitarren dabei und haben gejammt. Daraus ist etwas entstanden, was wir so niemals gedacht hätten. Ein Lied, das uns allen sehr viel bedeutet und immer verbinden wird“, sagt Cat-Ballou-Sänger Oli Niesen zum „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Yannick Richter, Oli Niesen und Peter Brings (v.l.) tüfteln auf der Terrasse am gemeinsamen Song. Copyright: Privat

Nachdem sich der Titel auf der Terrasse entwickelt hatte, waren sich alle Musiker einig: Das ist unser neuer gemeinsamer Sessionssong. „Wir haben einen gemeinsamen Song gemacht und unsere Message ist: ‚Musik kennt kein Alter‘. Die Arbeit mit den Jungs ist einfach geil“, sagt Peter Brings.

Das kurze Video von der gemeinsamen Runde sorgt bereits in den sozialen Medien für Begeisterung. Während die beiden Bands musizieren, bellt Peters Mops Banshee im Hintergrund. Eine Nachbarin schaut interessiert aus dem Fenster und hört aufmerksam zu. „Man muss sich die Nachbarschaft vorstellen, die live in den Genuss dieses Moments gekommen ist“, kommentieren die Grüngürtelrosen den Clip.

Brings und Cat Ballou planen nun einige besondere Aktionen rund um den Titel. Gemeinsame TV- und Bühnenauftritte werden in den nächsten Wochen folgen.