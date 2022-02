„Ich bete, weil...“-Plakate in Köln: Wer steckt hinter dieser Kampagne?

Köln -

Wer im Moment durch Köln fährt, stößt regelmäßig auf Plakate, auf denen in großen Buchstaben die Worte „Ich bete, weil…“ mit unterschiedlichen Fortsetzungen stehen. „Ich bete, weil so meine Seele aufatmen kann“, sagt etwa eine Frau namens Anna Iten. „Ich bete, weil Gott mich im Gebet anblickt. Ja, ich darf darin sein Augenblick sein“, bekennt Zisterzienser-Abt Maximilian Heim OCist. Es sind keine Prominenten, die hier werben. Was genau hat es also mit dieser Kampagne auf sich? Und wer steckt dahinter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.