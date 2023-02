Köln – Die Schauspielerin und Influencerin Joyce Ilg hat am Ostersonntag ein Foto mit Luke Mockridge bei Instagram geteilt – und dafür viel Gegenwind bekommen. Die gebürtige Kölnerin schrieb zu dem Foto auf dem sie sich mit dem lächelnden Mockridge in scheinbar vertrautem Kontext zeigt: „Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.O Tropfen bekommen.“

Ilg ergänzte ihren Post mit den Hashtags #partnerlook - Bezug nehmend auf die Pullis der beiden, die sich ähnlich sehen, und #FreedomOfHumour, Freiheit des Humors - offenbar also schon in Erwartungshaltung einer Diskussion um den von ihr so eingeschätzten Witz. Viele sahen derartige Scherze nicht von der Satire- oder Humorfreiheit abgedeckt, der Post wurde aber am Sonntagabend mehr als 14.500 mal „geliked“.

Auf Instagram und Twitter reagierten viele Userinnen und User irritiert bis wütend. Häufiger Grund der Kritik: Mockridges Ex-Freundin Ines Anioli hatte dem Comedian versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Nachdem er zunächst zu den Vorwürfen schwieg und sich 2021 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück zog, wies er doch öffentlich die Vorwürfe zurück. Die Kölner Staatsanwaltschaft stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Autorin Sophie Passmann kann über Post nicht lachen

Am Ostermontag meldete sich Autorin Sophie Passmann zu dem Post über Instagram Wort. „Man darf über alles Witze machen, selbst über K.‑o.‑Tropfen und Vergewaltigungen, aber der Witz muss halt gut genug sein. Wenn man schon einen Witz macht über etwas, wo man potenziell wirklich viele Leute verletzt, dann sollte man wenigstens einen Witz machen, der wenigstens überraschend ist, eine gute Wendung hat oder handwerklich zumindest toll geschrieben ist. Der Witz ist ja wirklich so schlecht, das ist ein Kündigungsgrund“, so die 28‑Jährige in einem Video.

Dafür, dass sich Ilg als Verfechterin von Kunstfreiheit sieht, hat Passmann kein Verständnis. „Das letzte Comedyvideo von dir heißt ‚Wenn Handys sprechen könnten‘. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wahnsinnig edgy ist, dass das in einer Tradition steht mit Witzen, die immer so ein bisschen über die Grenze hinausgehen“, so die Autorin.

Joyce Ilg: User kritisieren Instagram-Foto als „geschmacklos“

Kritik hagelte es nach den vermeintlich humorvoll gemeinten Instagram-Post auch in den sozialen Medien von zahlreichen Usern. „Alter spürst du dich noch?“, schreibt eine Userin, „Der Spruch ist leider total geschmacklos“, eine andere. Ein Instagram-Nutzer kommentierte ironisch: „Haha witzig, K.O Tropfen-Witze waren schon immer der Brüller.“

„Ich kann einfach nicht fassen, wie man Opfer sexualisierter Gewalt so dermaßen verhöhnen kann wie Joyce Ilg“, schreibt Autorin Kathrin Weßling bei Twitter zu einem Screenshot des Posts. Und weiter: „Es macht mich einfach fassungslos, es widert mich an. Diese beiden Menschen auf dem Bild ergötzen sich am Leid von Millionen von Frauen und feiern sich dafür.“ Ihr Tweet gefiel am Sonntagabend etwa 2100 Nutzerinnen und Nutzern.

Ilg reagierte kurz nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Bildes auf die negativen Kommentare und nahm nochmal zu ihrem Beitrag Stellung: „Da es zu Missverständnissen gekommen ist“, schrieb die unter anderem durch Youtube-Videos bekannt gewordene 38-Jährige, „Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O. Tropfen sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O. Tropfen Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde.“ Auch diese Ergänzung wurde weitgehend negativ kommentiert.

Ilg schrieb weiter: „Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch.“ Auch von anderen Influencern bekam sie Herzchen-Emojis für den Beitrag, unter ihnen etwa der Youtuber „kuchentv“. KuchenTV, mit bürgerlichem Namen Tim Heldt, hatte Ende 2021 wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt gegen seine Lebensgefährtin in der Kritik gestanden. Gegen ihn wurde keine Anzeige erhoben.

Luke Mockridge teilt Selfie auf eigenem Instagram-Kanal

Auch Luke Mockridge selbst teilte das Foto in seiner Instagram-Story. „Auf der Suche nach Eiern die größten in der Szene gefunden“, schrieb er dazu und verlinkte Ilg, der bei Instagram mehr als 1,6 Millionen Menschen folgen. Nach seiner Rückkehr auf die Bühne startete Mockridge im März seine Comedy-Tour „A Way Back To Luckyland“.

Als K.O.-Tropfen werden üblicherweise Mittel bezeichnet, die oft im Rahmen von Sexualstraftaten benutzt werden. Täter verabreichen die Tropfen, um Opfer wehrlos zu machen oder zu betäuben. Nach Abklingen der Wirkung kommt es häufig zu Erinnerungslücken der Opfer, außerdem können einige der Substanzen, die so benutzt werden, nicht lange nach der Tat von Ermittlungsbehörden nachgewiesen werden. Beides erschwert die Ermittlungen und den Heilungsprozess der Betroffenen.