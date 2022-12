Los Angeles – Die Sängerin und Künstlerin Jane Marczewski, die als „Nightbirde“ bekannt wurde, ist tot. Die Sängerin wurde 31 Jahre alt, bestätigten die Eltern gegenüber den Magazinen „TMZ“ und „Deadline“. Berühmt wurde sie nach dem Auftritt in einer Castingshow, in der sie auch über ihre Krebserkrankung sprach.

„Wir bestätigen mit tiefem Schmerz, dass Jane Marczewski, vielen von euch als Nightbirde bekannt, nach einem vierjährigen Kampf gegen den Krebs am 19. Februar 2022 gestorben ist“, heißt es in dem englischen Statement der Eltern. Die Familie sei bestürzt über den Tod ihrer Tochter.



„Nightbirde“: Jane Marczewski teilte ihr Leben mit Krebs

Marczewski war erst ein Jahr zuvor in der US-amerikanischen Castingshow „America's got Talent“ aufgetreten, dem Vorbild für die deutsche Version „Das Supertalent“. Auf der Bühne berichtete den Jurorinnen und Juroren, darunter auch das deutsche Supermodel Heidi Klum, von ihrer Krebserkrankung.

In der Casting-Show erzählte sie von ihrem Leben mit dem Krebs, auch ihr eigener Song „It's ok“ , den sie auf der Showbühne performte, handelt von ihrer Geschichte der Erkrankung.

Auch auf Instagram teilte sie immer wieder Fotos und Beiträge, in denen sie über Krebs und die Auswirkungen für ihr Leben sprach. In ihrem letzten Bild schrieb sie dazu, dass die Zustände gerade „brutal“ seien. Aber auf dem dazu geteilten Foto fühle sie sich „hübsch, lebendig, aufgeweckt und menschlich“. „Ich brauche das“, schrieb sie. „Wir sind alle ein bisschen verloren, aber das ist in Ordnung.“ Ihr folgten mehr als eine Million Menschen.

Nach der Meldung über ihren Tod kondolierte auch „Nightbirdes“ ehemalige Jurorin, Heidi Klum. In einer Instagram-Story schrieb sie zu einem Foto der Künstlerin: „We love you“. (mab)