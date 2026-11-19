Nach der Bekanntgabe, dass der 40-jährige Schauspieler Robert Pattinson die Rolle des Geheimagenten James Bond übernimmt, hat sich auch der britische König Charles III. zu Wort gemeldet. Am Montag, 16. November, wurde auf dem gemeinsamen Social-Media-Account von König Charles und Königin Camilla eine offizielle Botschaft veröffentlicht.

Neben einem geteilten Beitrag der Besetzungsankündigung, der Pattinson bereits in der Rolle des britischen Spions zeigt, hieß es dort: „Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond.“

Königshaus pflegt jahrzehntelange Tradition mit der Filmreihe

Die Reaktion des Monarchen reiht sich in eine über 60-jährige Verbindung zwischen der britischen Königsfamilie und dem Film-Franchise ein. Mitglieder des Königshauses besuchten in der Vergangenheit regelmäßig Filmpremieren sowie Dreharbeiten, um die britische Produktion zu unterstützen.

Bereits 1967 nahm die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. an der Londoner Premiere von „Man lebt nur zweimal“ teil und traf dort den ersten Bond-Darsteller Sean Connery. Auch spätere Hauptdarsteller wie Pierce Brosnan und Daniel Craig wurden von ihr empfangen.

Prinz Charles und Prinzessin Diana besuchten Premieren

König Charles selbst besuchte bereits in seiner Zeit als Prinz gemeinsam mit Prinzessin Diana die Premieren von „In tödlicher Mission“ im Jahr 1981 sowie „Im Angesicht des Todes“ im Jahr 1985. Die Prinzen William und Harry führten diese Tradition 2008 bei der Premiere von „Ein Quantum Trost“ fort.

Im September 2021 erschienen schließlich Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Charles und Camilla gemeinsam zur Londoner Premiere von „Keine Zeit zu sterben“. Zudem besichtigte Charles bereits 2019 die Pinewood Studios, wo er Daniel Craig traf und sich die für den 25. Bond-Film eingesetzten Fahrzeuge der Marke Aston Martin ansah.

Königin Elizabeths legendärer Auftritt bei den Olympischen Spielen 2012

Zu den bekanntesten Berührungspunkten zwischen dem Königshaus und der Filmfigur zählt der Auftritt von Königin Elizabeth II. bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London. In einem Sketch unter der Regie von Danny Boyle trat sie damals an der Seite von Daniel Craig auf.

Unvergessen: Königin Elizabeth II. war Teil der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London. In einem von Danny Boyle inszenierten Sketch schritt sie zuvor gemeinsam mit Daniel Craig durch den Buckingham-Palast. (Archivbild) Copyright: AFP

Ihre langjährige Vertraute und Ankleiderin Angela Kelly schrieb in ihrem 2019 erschienenen Buch, die Königin sei von der Idee sehr amüsiert gewesen und habe sofort zugesagt.

Auf die Frage, ob sie eine Sprechrolle wünsche, habe die Monarchin laut Kelly ohne zu zögern geantwortet: „Natürlich muss ich etwas sagen. Schließlich kommt er, um mich zu retten.“ Zudem habe Elizabeth II. bewusst die Anrede „Guten Abend, Mr. Bond“ der Variante „Guten Abend, James“ vorgezogen, da sie mit den Filmen vertraut gewesen sei. Laut Kelly bestand die einzige Bedingung der Königin für den Dreh darin, diesen Satz selbst sprechen zu dürfen.

Im Rahmen der Inszenierung bestiegen die Königin und Craig im Film einen Hubschrauber, bevor Stuntdoubles über dem Londoner Olympiastadion mit Fallschirmen absprangen und die Monarchin anschließend unter großem Applaus ihren Ehrenplatz im Stadion einnahm.