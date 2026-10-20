Königin Letizia hat bei der 75. Verleihung des Literaturpreises Premio Planeta in Barcelona mit ihrer Garderobe und der Auswahl ihrer Accessoires für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit König Felipe VI. nahm die 54-Jährige an der Jubiläumsgala vor rund 1.300 Gästen teil. Neben der Vergabe des Hauptpreises an Isabel Allende für deren Werk „La hora antes del alba“ stand die optische Präsentation der spanischen Königsgemahlin im Fokus des Interesses.

Maßgeschneiderte Robe von Sybilla mit geometrischen Details

Für die Veranstaltung wählte Letizia ein schwarzes Kleid der spanischen Modeschöpferin Sybilla. Die eng anliegende Crêpe-Robe zeichnete sich durch einen Schnitt in Meerjungfrauenform aus. Auffälliges Merkmal des Entwurfs war das Oberteil, das durch geometrische Cut-outs und kunstvoll verschlungene Stoffbänder strukturiert wurde.

Wie das spanische Portal „Vanitatis“ berichtet, handelte es sich um eine Sonderanfertigung, bei der das Kleid für die Königin eigens auf Knöchellänge angepasst wurde. Dazu kombinierte sie schwarze Abendschuhe sowie eine Handtasche von Nina Ricci.

Erinnerung an das Jahr 2004 durch zartes Diamantarmband

Zentrales Element ihres Erscheinungsbildes war ein feines Diamantarmband, das Letizia bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten öffentlich präsentiert hatte. Das Schmuckstück war zuletzt am 13. Mai 2004 beim festlichen Vorempfang zur Hochzeit des dänischen Thronfolgerpaares in Kopenhagen getragen worden – wenige Tage vor ihrer eigenen Trauung mit Felipe in Madrid.

Durch die Wiederaufnahme des Armbands in ihre aktuelle Schmuckauswahl verband Letizia den formalen Anlass mit einer Reminiszenz an die Phase ihrer Verlobung.

König Felipe VI. und Königin Letizia vor Beginn der 75. Verleihung des renommierten spanischen Literaturpreises „Premio Planeta“ in Barcelona. Am Handgelenk funkelt das Armband. Copyright: IMAGO/Europa Press

Den festlichen Rahmen nutzte Felipe VI., um die Bedeutung des Lesens zu betonen; der Preis verbinde Menschen seit 75 Jahren durch Geschichten und schlage eine Brücke der Vielfalt.

Zuletzt zeigten sich König Felipe VI. und Königin Letizia am vergangenen Mittwoch beim ersten Besuch eines amtierenden spanischen Königspaares in der autonomen Stadt Melilla seit fast 19 Jahren, wo sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger auf der Plaza de España versammelten und die beiden sich Zeit für Gespräche sowie Fotografien nahmen.

Bereits am Vortag waren der 58-jährige Monarch und die 54-jährige Königin in die Schwesterstadt Ceuta gereist. Für das Paar handelte es sich um die erste gemeinsame Reise in die beiden spanischen Exklaven an der nordafrikanischen Küste seit Felipes Thronbesteigung.