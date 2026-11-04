Beim Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Barcelona zeigte sich Prinz George laut einem Bericht der „Daily Mail“ an der Seite seines Vaters, Prinz William, in einem ungewohnt legeren Erscheinungsbild. Der 13-Jährige trug auf der Ehrentribüne eine sportliche Vereinsjacke von Adidas und präsentierte sich mit modernem Kurzhaarschnitt.

Dieser Auftritt markiert einen deutlichen optischen Wandel gegenüber früheren Terminen, bei denen der künftige Thronfolger meist in Anzügen, Hemden oder Schuluniform-Kombinationen zu sehen war.

Erziehungskonzept nach dem Vorbild von Prinzessin Diana

Beobachter des Königshauses werten das veränderte Auftreten als Teil einer gezielten Erziehungsstrategie des Prinzenpaares von Wales. William und Kate orientieren sich dabei an der Philosophie der verstorbenen Prinzessin Diana, die ihren Söhnen einst gezielt alltägliche Erfahrungen wie Kinobesuche oder Ausflüge in Freizeitparks ermöglichte.

Prinz William und Prinz George. Copyright: IMAGO/Shutterstock

Williams Vorliebe für den Fußball gilt dabei als verbindendes Element zum bürgerlichen Leben, das er an die nächste Generation weitergeben möchte.

Balance zwischen normaler Jugend und royaler Pflicht

Prinz William äußerte sich bereits in der Vergangenheit über die Prioritäten in seiner Familie. Gegenüber Schauspieler Eugene Levy in der Reisedokumentationsserie „The Reluctant Traveler“ erklärte der Thronfolger: „Die richtige Balance zwischen Arbeit und Familienleben zu finden, ist wirklich wichtig, denn für mich ist die Familie das Wichtigste in meinem Leben und alles dreht sich um die Zukunft.“

Prinz William und Prinz George. Copyright: IMAGO/Shutterstock

Er ergänzte damals warnend: „Wenn man den Kindern jetzt kein glückliches, gesundes und stabiles Zuhause bietet, bereitet man ihnen meiner Meinung nach eine schwere Zeit und einen Absturz.“

Zudem betonte William den Wert familiärer Geborgenheit vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen: „Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass zu Hause eine bestimmte Atmosphäre geschaffen wird. Man braucht diese Wärme, dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Liebe.“

Er fügte an: „Das war sicherlich ein Teil meiner Kindheit. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich acht war, also dauerte das nur eine kurze Zeit.“

Der Stadionbesuch verdeutlicht den Spagat des britischen Königshauses, dem künftigen Monarchen eine weitgehend unbeschwerte Jugend zu ermöglichen, bevor offizielle Verpflichtungen seinen Alltag bestimmen. (jag)