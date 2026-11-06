„Dinge bewältigen zu können“Prinzessin Kate zeigt sich bei Wald-Termin mit Naturlocken

Prinzessin Kate hat laut einem Bericht des US-Magazins „Hello!“ bei einem Termin in London über die Bedeutung von Naturerlebnissen für die mentale Gesundheit gesprochen. Anlass war ein Treffen mit der Organisation Dose of Nature, die psychologische Unterstützung mit Aufenthalten im Freien verbindet. Bei dem Austausch unter einem Pavillon zeigte sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers in legerer Kleidung mit wetterfester Jacke, Rollkragenpullover und Jeans.

Kates neuer Look und emotionale Worte

Dabei sorgte vor allem das optische Auftreten der 44-Jährigen für Aufsehen: Statt der sonst üblichen, akkurat gestylten Föhnfrisur trug Kate ihre braunen Haare offen in ihrer natürlichen Lockenstruktur über den Schultern. Im Gespräch mit Mitarbeitenden und Teilnehmenden schilderte sie zudem persönliche Erfahrungen. Unter anderem tauschte sie sich mit dem Naturführer Tom über den Einfluss der Umwelt auf den Heilungsprozess aus.

„Unser Weg war sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist so wunderbar zu hören, welche Verbindung Sie zur Natur haben und wie heilsam das für Sie war, und ich habe dasselbe empfunden“, sagte Kate laut Bericht.

Ohne die Kontrolle im Leben darüber zu haben, was die Zukunft bringen mag... Prinzessin Kate

Es sei bemerkenswert, wie der Bezug zur Umwelt helfe, mit Ungewissheiten umzugehen: „Das Gefühl, fast ohne zu wissen, was kommen wird, ohne die Kontrolle im Leben darüber zu haben, was die Zukunft bringen mag, das Gefühl zu haben, die Dinge bewältigen zu können, weil man diese Verbundenheit spürt – ich denke, das macht es im wahrsten Sinne ganzheitlich.“

Die Prinzessin hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach öffentlich für Umwelt- und Gesundheitsthemen eingesetzt. Während ihrer Krebstherapie im Jahr 2024 bezeichnete sie die Natur als ihren ganz persönlichen Zufluchtsort. Wie das Königshaus im Januar 2025 mitgeteilt hatte, befindet sich die Mutter von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis nach dem Abschluss ihrer medizinischen Behandlungen weiterhin auf dem Weg der Besserung. (jag)