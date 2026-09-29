Die kommenden Tage in Nordrhein-Westfalen werden noch einmal warm: Am Dienstag klettern die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 26 bis 29 Grad, in den Hochlagen auf 24 Grad. Die Meteorologen erwarten zwar dichte Schleierwolken, aber keinen Regen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost.

In der Nacht zum Mittwoch wird es wechselnd bewölkt. Örtliche Dunst- und Nebelfelder können aufziehen – bei Tiefstwerten zwischen 18 und 14 Grad, im Bergland zwölf Grad. Der Mittwoch beginnt heiter, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, wie der DWD mitteilt.

Wetter in NRW: Ab Donnerstag fallen die Temperaturen

Abends ist im Westen mit dem ersten Regen zu rechnen, während es im Osten trocken bleibt. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, in den Hochlagen bei 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt ebenfalls wolkig mit schauerartigem Regen. Der DWD sagt mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Gewitter voraus. Örtlich ist Starkregen möglich. Die Temperaturen fallen auf 17 bis 13 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich regnerisch. Vereinzelt rechnen die Meteorologen mit Gewittern und Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest. (dpa/red)