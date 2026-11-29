Der Iran soll das Satellitensystem Starlink genutzt haben, um Militärstützpunkte der USA zu attackieren: Diese brisante Information enthüllte die „Washington Post“ am Samstag (28. November). Tech-Milliardär und Starlink-Gründer Elon Musk soll außer sich gewesen sein, als er im März davon erfuhr, heißt es.

Ende Februar hatten die USA zusammen mit Israel die ersten Angriffe gegen das Mullah-Regime durchgeführt. Als Vergeltung schickte der Iran ballistische Raketen und Drohnen auf Militärbasen im gesamten Nahen Osten. Anfang März soll Musk demnach davon Kenntnis erhalten haben, dass Starlink in zwei Fällen unautorisiert eingesetzt worden sei.

Bei Starlink machte man den Iran verantwortlich, wie mehrere Insider der „Washington Post“ berichten. Teheran habe den Dienst für seine Einsätze gegen die USA genutzt. Starlink hat keine Lizenz für den Betrieb im Iran, und Musk soll „außer sich“ über den Vorfall gewesen sein. Zwei Führungskräfte seien in der Folge entlassen worden.

Zudem stellte sich laut „Washington Post“ heraus, dass auch die US-Streitkräfte die militärische Starlink-Version Starshield missbräuchlich genutzt hätten: So seien Einwegdrohnen im Iran gesteuert worden, aber mit dem für Bodeneinsätze vorgesehenen günstigeren Tarif und nicht dem für Lufteinsätze. Auch darüber sei Musk erbost gewesen.

Iranische Opposition nutzt Starlink

Bisher war nur bekannt gewesen, dass Starlink von iranischen Oppositionskräften genutzt wird, um sich gegen die Internetsperren des Regimes zur Wehr setzen zu können. Die Terminals werden schätzungsweise von einigen hunderttausend Menschen im Land eingesetzt und müssen geheimgehalten werden. Musk selbst äußerte sich dazu bislang nicht öffentlich, der Dienst ist im Iran aber seit Jahresbeginn kostenlos.

Starlink wird in rund 160 Ländern offiziell genutzt. In Kriegs- und Krisengebieten ist das Netzwerk, das zu Musks Unternehmen SpaceX gehört, zu einem wichtigen Kommunikationsinstrument geworden. Im Ukraine-Krieg spielt besonders Starshield eine Rolle, um das Land vor russischen Angriffen zu schützen. In den vergangenen Monaten gab es allerdings immer wieder Klagen der ukrainischen Regierung und des Militärs, die Nutzung von Starshield sei gedrosselt worden.

Dies führte teilweise dazu, dass russische Drohnen nicht abgewehrt werden können. Umgekehrt werden auch militärische Operationen der Ukraine behindert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte von „systematischen Geschwindigkeitsbeschränkungen“ bei Starshield gesprochen.

Starlink in der Ukraine immer wieder gedrosselt

Unklar ist, wer für die Beschränkungen in der Ukraine verantwortlich ist: das Musk-Unternehmen SpaceX auf eigene Initiative oder die US-Regierung, die die militärische Starlink-Version Starshield kontrolliert. Musk hatte stets auf die US-Administration verwiesen. Dennoch warf nicht nur US-Präsident Donald Trump, sondern auch der Tech-Milliardär Kiew vor, offensive Drohnenangriffe gegen Russland zu führen.

Trump hatte wiederholt von der Ukraine gefordert, ihre Attacken auf die Energie-Infrastruktur Russlands einzustellen. Starlink gilt als Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse in den Friedensverhandlungen auszuüben.