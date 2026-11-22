Wochen vor dem Besuch des Bundeskanzlers: Was ist geplant? Bundeskanzler Friedrich Merz wird mit etwa 20 Chefredakteuren aus NRW ein Hintergrundgespräch zur politischen Lage in Deutschland führen. Der Kölner Stadt-Anzeiger ist Gastgeber dafür. Wichtig zu wissen: Aus dem Gespräch werden keine Inhalte in den unterschiedlichen Medien veröffentlicht. Es dient einzig und allein dazu, die Chefredakteure im vertrauten Rahmen über die aktuelle Entwicklung und die weitere Planung der Bundesregierung zu informieren. Was auch klar ist: Der etwa einstündige Besuch ist mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden.

Zwei Wochen vor dem Besuch des Bundeskanzlers, 11 Uhr: Kolleginnen und Kollegen des Bundeskanzleramtes, des Bundeskriminalamtes und der Polizei treffen im Neven DuMont Haus zur Vorbesprechung des Kanzlerbesuchs ein. Viele Fragen müssen geklärt werden. Wie kommt der Kanzler ins Gebäude? Über den Haupteingang oder durch das Parkhaus? Wo findet das Gespräch statt? Welche Sicherheitsaspekte sind zu beachten? Wer ist an dem Tag für was verantwortlich? Was bekommt der Kanzler zu essen und zu trinken?

Direkt nach dem Vorgespräch, 12.30 Uhr: Die Fragen sind beantwortet. Friedrich Merz wird am 18. November von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr im Neven DuMont Haus sein. Er wird von den Herausgebern Isabella Neven DuMont und Christian DuMont Schütte empfangen. Das Gespräch mit den Chefredakteuren wird im Büro von Isabella Neven DuMont in der vierten Etage stattfinden. Der Bundeskanzler wird vor dem Haupteingang parken und dort das Gebäude betreten. Was wichtig ist: Friedrich Merz braucht einen Rückzugsraum, falls ihn ein dringendes Telefonat erreicht (zum Beispiel von Donald Trump) und eine eigene Toilette, die vorher von Spürhunden auf Sprengstoff und Waffen geprüft werden muss – wie alle anderen Bereiche auch, in denen er sich aufhält.

Mittwoch, 18. November, 9 Uhr: Kollegen des Gebäude-Managements treffen im Büro von Isabella Neven DuMont die letzten Vorkehrungen. Der Bundeskanzler blickt zu diesem Zeitpunkt auf einen hitzigen, nächtlichen Koalitionsgipfel in Berlin zurück - und wird trotzdem wenige Stunde später in Köln eintreffen.

10.30 Uhr: Die externen Sicherheitskräfte treffen ein. Sie haben die Aufgabe, die Zugänge zu bewachen und für die Sicherheit des Kanzlers zu sorgen. Das ist eine Vorgabe des BKA.

11.30 Uhr: Die Kollegin des BKA kommt an, genauso wie die Kollegen der Bundespolizei mit den Spürhunden. Jetzt werden alle Bereiche abgesucht, die der Bundeskanzler später betreten wird. Gleichzeitig bekommen diejenigen blaue Armbändchen des BKA, die dem Bundeskanzler womöglich näher kommen. Gelbe Bändchen gibt es für diejenigen, die nur auf derselben Etage arbeiten müssen, in der das Treffen stattfinden wird.

12 Uhr: Ein wichtiges Detail ist die Aufzugsanlage. Wenn der Bundeskanzler mit seinen Begleit- und Sicherheitspersonen ankommt, muss gewährleistet sein, dass mindestens ein Aufzug für die Gruppe zur Verfügung steht. Friedrich Merz wird mit einer BKA-Kollegin, Christian DuMont Schütte und Isabella Neven DuMont im Aufzug in die vierte Etage fahren.

14 Uhr: Die ersten Chefredakteure, die an der Gesprächsrunde teilnehmen werden, treffen ein. Sie werden von Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“, in Empfang genommen, der den Termin für die Redaktion organisatorisch verantwortet hat. Alle müssen sich und ihr Gepäck einer strengen Sicherheitskontrolle unterziehen.

14.15 Uhr: Anruf der Dame aus dem Bundeskanzleramt, die Friedrich Merz auf seiner Reise von Berlin aus nach Köln begleitet: Friedrich Merz steht in Berlin aufgrund eines Verkehrsunfalls im Stau. Seine Ankunft am Neven DuMont Haus wird sich verzögern. Die Kanzlermaschine startet schließlich um 14.35 Uhr in Berlin.

15.30 Uhr: Friedrich Merz ist in Köln gelandet. Jetzt wird er von einer Polizeieskorte schnellstmöglich zum Neven DuMont Haus gebracht. SMS von der Dame aus dem Bundeskanzleramt: „Wir sind losgefahren. Ankunft 16 Uhr."

15.51 Uhr: Die Kollegin des BKA kann das Kanzlerauto tracken. Gerade sind sie auf der Zoobrücke. In fünf Minuten werden sie da sein.

15.56 Uhr: Der Bundeskanzler fährt vor dem Neven DuMont Haus vor. Er sitzt auf der Rückbank einer schwarzen Limousine mit verdunkelten Scheiben. Isabella Neven DuMont und Christian DuMont Schütte nehmen ihn in Empfang und sprechen kurz mit dem 71-Jährigen.

18.11.2026, Köln: Hintergrundgespräch der „Kölner Runde“ mit Bundeskanzler Friedrich Merz in den Räumlichkeiten des Kölner Stadt-Anzeigers. Foto: Uwe Weiser Copyright: Uwe Weiser

16 Uhr: Der Bundeskanzler fährt mit dem ersten Aufzug in die vierte Etage und trifft dort auf die Chefredakteure aus Nordrhein-Westfalen. Über die Inhalte des Gesprächs darf nicht berichtet werden, da es sich um einen informellen Austausch handelt. Daher nur ganz allgemein: In entspannter Atmosphäre diskutieren die Teilnehmenden mit Friedrich Merz eine knappe Stunde lang über Innen- und Außenpolitik. Es geht unter anderem um den Koalitionspoker, der in der Nacht zuvor bis zwei Uhr andauerte, und den Krieg in der Ukraine. Und was gibt's nun zu essen? Ein paar Snacks, unter anderem Berliner und Zimtschnecken, dazu Wasser, Kaffee und Softdrinks. Der Kanzler trinkt ein Wasser.

18.11.2026, Köln: Hintergrundgespräch der „Kölner Runde“ mit Bundeskanzler Friedrich Merz in den Räumlichkeiten des Kölner Stadt-Anzeigers. Foto: Uwe Weiser Copyright: Uwe Weiser

16.55 Uhr: Die Zeit vergeht schnell, aber der Bundeskanzler muss weiter nach Düsseldorf. Er schüttelt allen Teilnehmenden noch einmal die Hand und bedankt sich für den herzlichen Empfang. Dann verlässt er das Neven DuMont Haus auf demselben Weg, auf dem er es auch betreten hat.