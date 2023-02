Thomas Kraus beendete in Aachen eine persönliche Torflaute.

Aachen – Punktgewinn für die U-21-Fußballer des 1. FC Köln: Im Nachholspiel der Regionalliga West reichte es am Mittwochabend zu einem 1:1 (0:1) bei Alemannia Aachen.



Kölns Trainer Mark Zimmermann reagierte auf den enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft vier Tage zuvor in Wuppertal (0:2) und änderte seine halbe Startaufstellung. In Jonas Urbig, Mathias Olesen, Marvin Obuz und Niklas Hauptmann waren diesmal vier FC-Profis von Anfang an dabei.



Jonas Urbig zeigt auf dem Tivoli eine starke Partie für die U 21. Copyright: Matthias Heinekamp

Die U 21 erwischte, lautstark unterstützt von der aktiven FC-Fanszene, einen Traumstart auf dem Tivoli: Jonas Urbig schlug den Ball weit nach vorne. Aachens Alexander Heinze wollte den Ball zurückpassen auf Torhüter Joshua Mroß, doch das misslang gründlich. Thomas Kraus ersprintete sich die Kugel und schob zum 1:0 ins leere Tor (3.).



Kraus hatte zuletzt vor rund zwei Monaten getroffen und die U 21 war erstmals nach 274 Minuten wieder erfolgreich.

Danach lief bei den Kölnern jedoch offensiv kaum etwas zusammen. Aber auch der Alemannia fiel wenig ein, um die FC-Viererkette in Bedrängnis zu bringen. Die beste Chance besaß Ergün Yildiz, doch Urbig parierte stark (10.). Gleichwohl war die Alemannia bemühter, den Weg zum Tor zu suchen.

Jonas Urbig reagiert stark

Kurz nach dem Seitenwechsel vergab Olli Schmitt die Riesenchance zum 2:0, abermals nach einem Aussetzer von Heinze (47.). Heinze selbst hätte beinahe den Ausgleich erzielt, doch Urbig verhinderte dies mit der zweiten Glanzparade des Abends (61.).



Nach einer Aachener Ecke landete der Ball zunächst an Pfosten und Latte, ehe er doch noch hinter der Torlinie gewesen sein sollte – 1:1 (78.). In der Schlussphase hätten beide Teams das Duell noch für sich entscheiden können.



1. FC Köln U21: Urbig – Sponsel, Henning, Winke, Kuyucu – Olesen, Hauptmann (74. Nottbeck), Obuz, Schwirten (59. Petermann) – Kraus (66. Mittelstädt), Schmitt (84. Wydra). – Tore: 0:1 Kraus (3.), 1:1 Heinze (78.). Zuschauer: 6400.