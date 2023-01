Köln – Es wird wieder ernst für die U-21-Fußballer des 1. FC Köln: Am Dienstag bittet Trainer Mark Zimmermann seine Mannschaft wieder auf den Trainingsplatz. Für den West-Regionalligisten wird es eine Zäsur, denn erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit ist das FC-Urgestein Marius Laux nicht mehr dabei. Der 35-Jährige hatte seine aktive Laufbahn beendet und trat zwischenzeitlich seinen Dienst als neuer Teammanager der FC-Profis an.

Trainingslager auf der Kippe



Mit seinem Treffer zum 1:1-Endstand in Lippstadt im letzten Spiel vor der Winterpause bescherte Laux seinen Team-Kollegen immerhin einen längeren Urlaub: Vier Punkte aus den beiden Spielen gegen Schalke und in Lippstadt hatte Zimmermann als Zielvorgabe ausgegeben: „Ansonsten hätten wir am 3. Januar mit dem Training begonnen“, erklärte der Coach. Laux sicherte mit seinem Kopfballtor zum Abschied den fehlenden vierten Punkt für den freien Montag zum Jahresstart.



FC-Trainer Mark Zimmermann bittet sein Team am Dienstag zur ersten Einheit.

Neuer Kapitän des Teams wird der bisherige Stellvertreter Lukas Nottbeck. Für den 33-Jährigen wird die Binde am Arm kein neues Gefühl, da er die U21 doch bereits viele Male als Ersatz für Laux aufs Feld führte.



Dessen freiwerdender Platz im Mannschaftsrat soll zeitnah neu besetzt werden. Heißester Anwärter dürfte Florian Dietz sein, der sich dann zu Nottbeck, Mathias Olesen, Luca Schlax und Justin Petermann gesellen würde.



Nottbeck hat seinen Vertrag bei der U 21 bereits bis Sommer 2023 verlängert. Der 33-Jährige wird danach seine aktive Karriere beenden. Geplant ist – analog zu Laux – eine Anschlusstätigkeit beim FC.



Testspiel gegen Koblenz

Noch offen ist derweil, ob die U 21 am Donnerstag den Flieger nach Spanien besteigen wird. Eigentlich ist vom 6. bis 13. Januar ein Trainingslager in Marbella geplant. Aufgrund der pandemischen Lage erscheint es jedoch zunehmend unwahrscheinlich, dass die Reise tatsächlich stattfinden wird. Mit Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen sagten jüngst bereits zwei Zweitligisten ihre Reisen nach Spanien ab.

Auf dem Programm in Marbella stehen bislang auch Testspiele am 8. Januar (15.30 Uhr) gegen den ungarischen Zweitligisten Diósgyőri VTK und am 12. Januar (15.30 Uhr) gegen den spanischen Viertligisten Vélez CF.

Wahrscheinlicher als die Reise ins Trainingslager und die Austragung der beiden Testspiele ist hingegen, dass der für den 15. Januar (12 Uhr) geplante Vergleich mit dem Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz stattfinden wird. Eine Woche später steht der Wiederbeginn der Regionalliga-Meisterschaft auf dem Programm. Die U 21 empfängt zum Start RW Oberhausen (22. Januar, 15.30 Uhr).