Köln – Ganz eindeutig war die Gefühlslage nicht, in der sich die U-21-Fußballer des 1. FC Köln nach dem 0:0 in der Regionalliga West gegen den SC Wiedenbrück befanden: Einerseits baute das Team die Serie an ungeschlagenen Spielen auf neun aus, andererseits wären bei einer besseren Chancenverwertung auch drei Punkte möglich gewesen.



Mit dem einen Zähler knackte die U 21 zwar die 40-Punkte-Marke, verpasste jedoch den Sprung vorbei am Gegner auf den sechsten Tabellenplatz.

„Wir haben sehr konzentriert gespielt und waren fokussiert“, lobte Kölns Trainer Mark Zimmermann, „vom kleinen Chancenplus aus gesehen hätten wir das Spiel sogar gewinnen müssen.“



FC-Trainer Mark Zimmermann Copyright: Herbert Bucco

Der Coach freute sich jedoch zuvorderst über die defensive Stabilität seiner Mannschaft: „Es war das zweite Heimspiel in Folge ohne Gegentor.“

Mit dem abermals überzeugenden Innenverteidiger Rijad Smajic sowie dem später eingewechselten Pierre Nadjombe standen diesmal zwei Spieler aus der U 19 im Aufgebot. Hinzu kamen Jonas Urbig und Philipp Wydra, die ebenfalls noch für die A-Jugend spielen dürften.



Jae-Hwan Hwang gibt sein Comeback

Der erste Durchgang im Franz-Kremer-Stadion verlief noch ohne Höhepunkte. Zunächst besaßen die Gäste mehr Spielanteile, ehe die U 21 vor der Pause die Kontrolle übernahm. Die optische Überlegenheit in dieser Phase konnte das Team jedoch nicht ausnutzen. Gegen die teilweise mit einer Fünferkette agierenden Gäste fehlte es der Kölner Offensive an Ideen.



Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel. Die Gastgeber erspielten sich nun einige aussichtsreiche Situationen. Der im ersten Durchgang noch blasse Tim Lemperle ragte dabei nach einer Leistungssteigerung heraus, wirkte an seinem 20. Geburtstag fortan deutlich ehrgeiziger und spielfreudiger. Die beste Chance für die Kölner besaß Olli Schmitt, der nach einem starken Zuspiel Lemperles nur den Pfosten traf (57.). Schmitt hatte noch zwei weitere Chancen, blieb an diesem Nachmittag jedoch glücklos (53./82.).



In der Schlussphase feierte der eingewechselte Jae-Hwan Hwang sein Comeback nach fast zehnmonatiger Verletzungspause. „Er hat im Training einen guten Eindruck gemacht“, berichtete Zimmermann, „wir wollten in der Schlussphase einen anderen Spielertyp bringen als Wydra, um den Gegner noch mehr in Bewegung zu kriegen.“

Letztmals stand der Südkoreaner in der Regionalliga am 23. April 2021 auf dem Platz. In diesem Sommer endet das zweieinhalbjährige Leihgeschäft mit Ulsan Hyundai. Der 20-Jährige hat nun noch vier Monate Zeit, um auf sich aufmerksam zu machen.



1. FC Köln U21: Urbig - Henning, Smajic, Kuyucu, Akalp (86. Mittelstädt) - Nottbeck (66. Petermann), Olesen - Lemperle, Wydra (66. Hwang), Obuz - Schmitt (86. Nadjombe). – Zuschauer: 150.