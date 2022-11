Kreis Euskirchen – Der Wiederaufbau der zerstörten Bahnstrecken ist für die Region und vor allem für die zahlreichen Pendler von großer Bedeutung. In Bad Münstereifel erklärten jetzt Vertreter der Deutschen Bahn, des Nahverkehr Rheinland und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, dass auf der Erfttalbahn zwischen Euskirchen und Münstereifel bei einem optimalen Ablauf der Arbeiten der Regelbetrieb bis Ende 2023 wieder aufgenommen werden könne.



Die Entwicklung auf der Eifelstrecke ist Thema einer Sondersitzung des Mechernicher Planungsausschusses, an der auch die Mitglieder des Kaller Entwicklungsausschusses teilnehmen. Die Sitzung findet am Donnerstag, 28. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Am Turmhof statt.

Brücken und vieles andere sind stark beschädigt

Der Bahnverkehr zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel ist seit der Flutkatastrophe eingestellt. Die Strecke wurde nach Mitteilung der Stadt Bad Münstereifel inzwischen von der Deutschen Bahn untersucht, um die Schäden zu erfassen. Die Brücke bei Kirspenich musste bereits gesprengt werden, an dem Bauwerk am Bendenweg ist ein Brückenbogen eingestürzt. In Iversheim wurden die Brückenköpfe weggespült und Schienen sowie Schwellen ragen in die Luft.



Darüber hinaus war die Bahnlinie auf längeren Strecken überflutet gewesen. Zum Teil wurde auch das Schotterbett weggeschwemmt. Daher gebe es einen umfassenden Sanierungsbedarf, betont die Bahn AG.



Hochwasserschutz soll verbessert werden

Gerade der Neubau der Brücken bei Kirspenich und am Bendenweg werde planerisch und bautechnisch anspruchsvoll. In Abstimmung mit den Wasserbehörden soll dabei auch der Hochwasserschutz verbessert werden.

Während der Bahnverkehr ruht, sollen die schon geplanten Um- und Erweiterungsmaßnahmen am Bahnhof und an den Haltepunkten Arloff und Iversheim sowie dem Park&Ride-Parkplatz in Bad Münstereifel ausgeführt werden.

Für die Eifelstrecke hatte die Bahn AG schon Ende September einen Zeitplan für die Sanierung bekanntgegeben.



Bahnverkehr Euskirchen-Mechernich ab Frühjahr 2022

Demnach ist geplant, den Bahnverkehr zwischen Euskirchen und Mechernich bis zum Frühjahr 2022 wieder aufzunehmen. Der Abschnitt bis Kall soll dann bis zum Sommer 2022 erledigt sein. Zwischen Kall und Nettersheim soll die Strecke bis Sommer 2023 umfassend erneuert werden.

In der Sondersitzung in Mechernich sollen Werner Lübberink, der Konzernbevollmächtigte der DB in Nordrhein-Westfalen, und Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer Nahverkehr Rheinland (NVR) sowie ein Vertreter des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg einen aktuellen Sachstandsbericht zum Wiederaufbauplan für die Eifelstrecke geben. Gäste sind willkommen, die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt.