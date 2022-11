Kuchenheim/Bad Münstereifel – Gleich zwei Handballtalente aus der Region dürfen sich Drittplatzierte bei einer Deutschen Meisterschaft nennen. Robin Kremp aus Kuchenheim und Luis Pauli aus Bad Münstereifel haben 2020 den Schritt in das Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Dormagen gewagt und sind bereits im ersten Jahr für diesen Schritt belohnt worden.

Im Juni 2021 fand in Dormagen die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren statt, mittendrin waren die beiden Jungs aus dem Kreis Euskirchen. An ihrer Heimspielstätte besiegten sie mit ihrem Team im kleinen Finale den Nachwuchs aus Melsungen mit 29:22.

Fünf Tore beigesteuert

Luis Pauli (17) ist ein klassischer Linksaußen und steuerte fünf Tore zum Erfolg bei. Robin Kremp (17), der in den Spielrunden zuvor auch bei den Bayer-A-Junioren zum Einsatz kam, musste verletzungsbedingt passen, durfte am Ende aber neben dem dritten Platz bei der B-Jugend auch den zweiten Platz in der A-Jugend feiern.

Hat seine Karriere als Handballer im Blick: Robin Kremp. Copyright: Rocco Bartsch

Beide Jungs besuchen in Dormagen das Norbert-Gymnasium und leben im Sportinternat Knechtsteden. Sportlich folgte zur neuen Saison der Wechsel in die A-Jugend, wo die beiden, trotz ihres jüngeren Jahrgangs der Bundesligamannschaft angehören.

Verletzungsbedingte Pause

Robin Kremp musste verletzungsbedingt die Vorbereitung unterbrechen und wurde nach einem Kurzeinsatz in der A2-Jugend, bei dem die Blessur an der Schulter wieder aufgebrochen war, Anfang Oktober operiert. „Im Moment befindet er sich im Wiederaufbautraining, und wir hoffen, dass er Ende Januar wieder in das Training einsteigen kann“, sagt Vater Bernd Kremp.

Deutlich besser verliefen die vergangenen Wochen bei Luis Pauli. Zwar hat auch er die Saisoneingangsphase wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk verpasst, doch danach lief es. Neben Einsätzen in der A-Jugend hat Pauli auch schon Handballluft bei den Senioren geschnuppert. In der U23 von Bayer Dormagen, die momentan mit 21:1 Punkten Tabellenführer der Oberliga ist, durfte Pauli mehrfach sein Können zeigen und erzielte schon einige Tore.