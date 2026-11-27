In den Wintermonaten erfreuen sich Wanderungen und Spaziergänge mit Glühwein & Co. nicht nur in den Kölner Veedeln großer Beliebtheit, sondern auch in der nicht weit entfernten Eifel. Mehrere Ortsgruppen des Eifelvereins sowie kommunale Tourismusbüros bieten in der Adventszeit und zwischen den Feiertagen Touren an, bei denen für die Teilnahme keine Gebühren anfallen.

Die Verpflegung an den Ständen entlang der Strecken wird von den Wanderern in der Regel direkt vor Ort bezahlt. Für alle Veranstaltungen gilt aus Nachhaltigkeitsgründen die Empfehlung, einen eigenen Becher mitzubringen.

Die Übersicht stellt eine Auswahl an Wanderungen dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben zu Zeiten, Kosten und Co. können sich kurzfristig ändern. Bitte informieren Sie sich im Zweifel vorab direkt beim jeweiligen Veranstalter.

Geführte Rundtour in Woffelsbach (Rureifel)

Am Samstag, 28. November 2026, veranstaltet die Ortsgruppe Rurberg-Woffelsbach des Eifelvereins eine geführte Rundwanderung. Die Strecke umfasst rund sieben Kilometer. Der gemeinsame Start erfolgt um 14.00 Uhr am Parkplatz Haus Rurseeklänge. Laut Ankündigung des Vereins sind auch Gäste ohne Mitgliedschaft eingeladen. Eine eigene Rucksackverpflegung wird für den Weg empfohlen.

GlühweinSchleife Alendorf und Waldorf in Blankenheim (Nordeifel)

Für den ersten Adventssonntag, 29. November 2026, plant die Gemeinde Blankenheim eine von 11 bis 17 Uhr als GlühweinSchleife markierte Route. Auf der elf Kilometer langen Hauptstrecke befinden sich insgesamt vier Verpflegungsstationen, unter anderem am Bürgerhaus Waldorf und an der Ahrmühle. Dort werden in der Regel Glühwein, Kaffee und selbstgemachter Kuchen angeboten.

Die Gemeinde berichtet, dass Besucher die Route ohne feste Startzeiten ganz individuell begehen können. Ein Verbindungsweg erlaubt Abkürzungen auf fünf oder sieben Kilometer. Erstmals gibt es zudem besondere GlühweinSchleifen-Tassen.

Familienwanderung in Schleiden-Gemünd (Nordeifel)

Eine Besonderheit wartet am Samstag, 12. Dezember 2026, auf Familien. Der Eifelverein Gemünd lädt um 14.00 Uhr zu einer geführten, etwa sechs Kilometer langen Tour ab dem KunstForumEifel ein.

Wie Schleiden Eifel Touristik mitteilt, ist hier sogar die Verpflegung mit Glühwein, Kinderpunsch und einem Imbiss zur Halbzeitpause komplett gratis. Eine Anmeldung ist zwingend bis zum 9. Dezember 2026 erforderlich. Ein Vereinssprecher betont: „Dieses Angebot richtet sich gezielt an Familien, die sich ohne finanzielle Hürden in der Natur bewegen möchten.“

GlühweinSchleife „Auf den Spuren der Römer“ (Nordeifel)

Am Sonntag, 13. Dezember 2026, folgt eine weitere temporäre Schleife im Blankenheimer Gemeindegebiet. Die zwölf Kilometer lange Wanderung führt über historische Pfade der ehemaligen Römerstraße und vorbei an der Römerhütte.

Die Organisatoren des Events. Copyright: Gemeinde Blankenheim

Vier Verpflegungsstationen entlang der Route sind zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Die GPS-Daten der Strecke stehen über das Routenportal Outdooractive kostenlos zur Verfügung. Auch bei dieser Veranstaltung gibt es besondere GlühweinSchleifen-Tassen.

Glühweinwanderung rund um Arzfeld (Südeifel)

Noch einmal gemeinsam durch die winterliche Eifel wandern: Der Eifelverein Arzfeld lädt am Dienstag, 29. Dezember 2026, zur traditionellen Jahresabschlusswanderung ein. Die rund sieben Kilometer lange Tour startet um 14 Uhr am Sportplatz in Arzfeld und führt durch die Landschaft rund um den Ort. Zum Abschluss können sich die Teilnehmer bei einer gemütlichen Einkehr im Ernst-Henkel-Haus stärken. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Glühweinwanderung „Zwischen den Jahren“ in Lutzerath (Vulkaneifel)

Ein schöner Jahresausklang für alle, die nicht so weit laufen können oder möchten: Am Mittwoch, 30. Dezember 2026, lädt der Tourismus und Gewerbeverein Lutzerather Höhe e.V. zur traditionellen Winterwanderung ein. Die einstündige Tour durch den Lutzerather Wald startet um 14.00 Uhr an der lokalen Tourist-Information.

Blick von der Achterhöhe in Lutzerath ins Üßbachtal. (Archivfoto) Copyright: imago images/Olaf Döring

Laut Veranstalter ist die Führung kostenfrei. Im Anschluss ist ein Beisammensein mit Glühwein, Butterkuchen und Würstchen an der Drei-Eichen-Hütte geplant. Der Veranstalter bittet explizit darum, auf zweckmäßige Kleidung und geeignetes Schuhwerk zu achten.

Jahresabschluss-Tour in Daleiden (Südeifel)

Eine winterliche Rundwanderung mit gemütlichen Pausen bietet der Eifelverein Daleiden-Dasburg am Mittwoch, 30. Dezember 2026. Die fünf bis sechs Kilometer lange, familienfreundliche Tour startet um 13 Uhr auf dem Dorfplatz in Daleiden und führt mit nur leichten Steigungen durch die Winterlandschaft. Unterwegs wartet ein Glühweinstand mit heißen Getränken auf die Wanderer. Auch andere Getränke werden angeboten. Eigene Tassen oder Becher sollten mitgebracht werden.

Mechernicher Silvesterwanderung (Nordeifel)

In langer Schlange durch den Wald: Mehr als 300 Leute nahmen 2025 an den geführten Wanderungen des Bergwerksmuseums teil. (Archivbild) Copyright: Stephan Everling

Wer das Jahr am liebsten mit frischer Luft statt mit Silvesterknallern verabschiedet, kann sich in Mechernich im Kreis Euskirchen einer besonderen Tradition anschließen. Am Donnerstag, 31. Dezember 2026, lädt der Förderverein des Bergbaumuseums wieder zu seinen Silvesterwanderungen ein. Zur Auswahl stehen zwei Rundwege über etwa fünf und elf Kilometer.

Die längere Tour startet um 9.30 Uhr und 10.30 Uhr, die kürzere um 10 Uhr und 11 Uhr am Museumsgebäude. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss können sich die Wanderer an der Grillhütte bei Glühwein, Punsch und Bratwurst stärken.

Geführte Silvesterwanderung im Hardtwald bei Euskirchen (Nordeifel)

Zum letzten Tag des Jahres lädt die Ortsgruppe Euskirchen des Eifelvereins am Donnerstag, 31. Dezember 2026, zu einer geführten „Silvesterwanderung“ ein. Die Gruppe bricht um 13.30 Uhr am Treffpunkt Schillerpark / Hardtburg auf, um gemeinsam durch den Hardtwald zu wandern – jenes Waldgebiet, durch das einst die Römerleitung verlief, damit die Kölner überhaupt an anständiges Wasser kamen.

Neujahrswanderung mit Weitblick und Salutschüssen in der Vulkaneifel

Und auch im neuen Jahr wird gewandert: Am Neujahrstag, Freitag, 1. Januar 2027, lädt die Ortsgruppe Gerolstein des Eifelvereins zur traditionellen „Neujahrswanderung“ ein. Die rund sechs Kilometer lange Tour mit einer reinen Gehzeit von etwa anderthalb Stunden startet um 10.00 Uhr am Brunnenplatz in Gerolstein an der Infotafel des Eifelvereins.

Ziel ist die Löwenburg, wo die Wanderung bei Glühwein und dem Salutschießen der Gerolsteiner Stadtsoldaten ausklingt. Gäste und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Glühweinwandertag 2027 der Ortsgruppe Rech (Ahrtal/Hocheifel)

Der Eifelverein, Ortsgruppe Rech, lädt am Sonntag, 10. Januar 2027, zum traditionellen Glühweinwandertag ein. Startpunkt der geführten Wanderungen zur Burgruine Saffenburg ist um 11 Uhr an der Lucia-Kirche in Rech.

Je nach Kondition können die Teilnehmer zwischen unterschiedlichen Wanderrouten wählen. Auch 2027 sind Gäste ohne Vereinsmitgliedschaft willkommen.

Auf der Saffenburg warten Recher Glühwein, alkoholfreier Punsch, Ahrweine, Kaffee und hausgebackener Kuchen sowie Erbsensuppe und Bratwürstchen auf die Wanderfreunde.