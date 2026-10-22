Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) ruft Radfahrer im Kreis Euskirchen auf, am bundesweiten Fahrradklima-Test teilzunehmen. Die Umfrage läuft noch bis Ende November, doch bislang hat nur die Stadt Euskirchen die erforderliche Mindestteilnehmerzahl im Kreisgebiet erreicht. Der Kreis Euskirchen bleibt in der Auswertung deshalb größtenteils unberücksichtigt, aussagekräftige Ergebnisse seien dann nicht zu erwarten, heißt es vonseiten des ADFC.

Befragung zur Qualität der Radinfrastruktur

Der Fahrradklima-Test ist eine bundesweite Befragung, mit der die Qualität der Radinfrastruktur erfasst wird. Dabei geht es laut ADFC nicht allein um Kritik: Der Club will auch erfahren, wo es gut läuft und wo sich Radfahrer sicher fühlen. Positive wie negative Erfahrungen sollen gleichermaßen in die Bewertung einfließen.

Dass die Ergebnisse für den Kreis Euskirchen von Bedeutung sein können, zeigt der Blick auf die letzte Runde des Tests. Damals schnitt der Kreis schlecht ab. Als Kritikpunkte nannte der ADFC fehlende Radwege im ländlichen Raum, mangelhafte Umleitungen an Baustellen sowie kaum spürbare Konsequenzen für Falschparker, die Radwege blockierten. Diese Mängel treffen Radelnde unmittelbar: Wer auf dem Land unterwegs ist, findet häufig keine ausgebaute Infrastruktur vor, und wer auf einem Radweg fährt, muss immer wieder auf die Fahrbahn ausweichen, weil abgestellte Fahrzeuge den Weg versperren.

Je mehr Teilnehmende, desto belastbarer die Ergebnisse

Genau solche Erfahrungen soll der Fahrradklima-Test sichtbar machen. Je mehr Menschen aus dem Kreis teilnehmen, desto belastbarer sei das Bild, das die Umfrage zeichnet, und desto stärker sei die Grundlage, auf der der ADFC gegenüber Kommunen und Politik argumentieren könne, so der Verband. Bleibe die Beteiligung gering, tauche der Kreis in den veröffentlichten Ergebnissen schlicht nicht auf.

Neben der allgemeinen Befragung gibt es auch eine eigene Umfrage für Kinder und Jugendliche. Damit soll auch die Perspektive jüngerer Verkehrsteilnehmer erfasst werden, die im Alltag auf sichere Radwege angewiesen sind, etwa auf dem Schulweg. Die Teilnahme am Fahrradklima-Test ist bis Ende November möglich, der Fahrrad-Club appelliert an alle, die regelmäßig oder gelegentlich Fahrrad fahren, sich daran zu beteiligen. (eb)

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