Ein voller Saal, gut gelaunte Musiker und großartige Stimmung – das waren die Zutaten, die auch die 29. Auflage von „Jeck sin, lache, Musik mache“ am Samstagabend zum Erfolg werden ließen. In der Dreifachturnhalle in Mechernich brachte der Junggesellenverein Satzvey die Traditionsveranstaltung über die Bühne – diesmal an einem Tag statt an zweien wie in den Vorjahren. Doch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Stadtrand, Torben Klein, Björn Heuser, Cat Ballou, Paveier und Domstürmer heizten den Besuchern musikalisch ein.

Premiere für Björn Heuser

Zum ersten Mal war Björn Heuser bei „Jeck sin, lache, Musik mache“ mit dabei. „Ich wusste nicht, was mich erwartet“, sagte er. Doch die Veranstaltung habe eine gute Dramaturgie, lobte er. „Das ist einfach toll, wenn du nur mit einer Gitarre auf der Bühne stehst, und die Leute singen mit“, schwärmte er vom textsicheren Eifeler Publikum. Derzeit wechselten sich für ihn die Adventsfeiern mit den Karnevalssitzungen ab. „Ich bin froh, dass ich den Auftritt nicht mit »Alle Jahre wieder« begonnen habe“, scherzte er.

Junggesellenverein organisiert im 30. Jahr

Was im Grunde genommen aber auch gepasst hätte: Im 30. Jahr organisiert der Junggesellenverein Satzvey die Veranstaltung, die von einer Kerntruppe aus rund zehn Personen organisiert wird, wie Guido Meyer, Vorsitzender des Vereins, berichtete. Obwohl streng genommen der Junggesellenstatus bei den meisten nicht mehr aktuell sei. „Ich gehe nicht mehr zu den Maifeiern“, gibt er zu. Die Gruppe definiere sich trotz des offiziellen Namens als „Jeck sin“-Team. Rund 40 Aktive sind an dem Abend in der Dreifachturnhalle unterwegs, damit der Ablauf für Künstler und Besucher reibungslos ist.

Vielfalt und Nähe zum Publikum

Vom Publikum gefeiert: Cat Ballou Copyright: Stephan Everling

Viele Bands sind bei den 29 Veranstaltungen auf der Mechernicher Bühne aufgetreten, manche auch mehrmals. „Ich freue mich auf jede Band. Jede ist anders“, sagt Meyer. Diese Vielfalt mache den Reiz aus, alles habe seine Daseinsberechtigung. „Das Besondere bei uns ist, dass das Publikum eine große Nähe zu den Bands hat“, so der Vorsitzende der Junggesellen. Die Besucher könnten sich sogar Autogramme holen.

Cat Ballou als Wiederholungstäter

Auch „Cat Ballou“, die in einer Turnhallenumkleide auf ihren Auftritt warten, sind Wiederholungstäter und kennen die Szenerie in der Dreifachturnhalle ganz genau. „Die Leute hier sind gut“, sagt Leadsänger Oliver Niesen, nach dem Grund für das Wiederkommen gefragt. „Wir werden hier immer freudig empfangen“, ergänzt Bassist Kevin Wittwer. „Es ist schön, dass man im November schon Karnevalsluft schnuppern kann“, so Yannick Richter, Gitarrist der Band. Dann geht es auf die Bühne.

Eine Dreiviertelstunde spielt „Cat Ballou“, bei den Gesangsparts kräftig unterstützt vom Publikum, das Niesen textsicher die Refrainzeilen abnimmt. Mit viel Energie bringen sie den Saal zum Tanzen, fordern die Fans zum Mitmachen auf. Und die lassen sich nicht lange bitten.

Karnevalsfreunde feiern vorne mit

Dicht an dicht stehen die feierwütigen Karnevalsfans an der Bühne. Mit einer großen Abordnung sind auch die „Karnevalsfreunde Mechernich“ an einem Tisch ganz vorne vertreten. „Wir sind immer hier bei der Veranstaltung“, sagt Achim Schmitz. Doch nicht als Verein, denn der jüngste unter den Mechernicher Karnevalsvereinen existiert erst seit zwei Jahren. Der Verein habe sich gebildet, um den Karneval in Mechernich zu unterstützen, so Schmitz. „Wir sind direkt nach der Gründung im Karnevalszug mitgegangen, weil wir wollten, dass der Zug 50 Meter länger ist“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Auch wolle der Verein bald ein Dreigestirn stellen, deutet der Vorsitzende an.