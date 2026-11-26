Größtes Bauprojekt der RVK-Geschichte in Mechernich

Es ist das bislang größte Bauprojekt in der Geschichte der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK): In Mechernich will das Unternehmen ein Aus- und Weiterbildungszentrum für klimaneutrale und digitale Mobilität (AWM) errichten. Das Projekt auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände an der Peterheide umfasst ein Investitionsvolumen von rund 114 Millionen Euro.

Landrat schreibt Brandbrief nach Düsseldorf

Doch die Verwirklichung des ambitionierten Vorhabens scheint aktuell ins Stocken zu geraten. Weil bislang noch keine Förderzusage aus Düsseldorf vorliegt, hat sich Landrat Markus Ramers (SPD) bereits im Oktober mit einem Brief an die NRW-Landesregierung gewandt. In dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt, berichtet Ramers von „großer Sorge und zunehmendem Unverständnis über die ausstehenden Förder- Entscheidungen“. Denn zum Zeitpunkt seiner Intervention war auch noch nichts über die weitere finanzielle Förderung der Zukunftswerkstatt Berufsbildungszentrum Euskirchen bekannt. Ein erster Förderbescheid für den BZE-Neubau über 16,8 Millionen Euro war für den Grundstückserwerb sowie für Planungsleistungen vorgesehen – jetzt gehe es um die Realisierung des Gesamtvorhabens des mit Gesamtkosten von rund 75 Millionen Euro bezifferten Neubaus. „Diese Situation führt bei den Projektträgern, den beteiligten Institutionen und auch bei uns als Kreis Euskirchen zu erheblicher Verunsicherung“, so Ramers.

Beide Vorhaben, so der Landrat, stünden mittlerweile unmittelbar vor dem Übergang in die bauliche Umsetzung. „Ein weiterer Aufschub des vorgesehenen Baubeginns ist angesichts der bereits erbrachten Vorleistungen [...] und der einzuhaltenden Förderfristen nicht mehr vertretbar.“

BZE-Neubau offenbar gesichert

Zumindest im Fall der BZE-Zukunftswerkstatt dürfte zwischenzeitlich eine Entscheidung gefallen sein. Nach Informationen dieser Zeitung haben NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und Arbeitsminister Karl Josef Laumann (CDU) dem Kreis Euskirchen eine zeitnahe Bewilligung fürs BZE in Aussicht gestellt.

Beim AWM in Mechernich bleibt vieles offen

Anders sieht es jedoch beim AWM in Mechernich aus. Ein Sprecher des NRW-Wirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage, einige Anträge seien noch in Bearbeitung. Dies gelte auch für den Antrag in Mechernich. „Eine abschließende Bilanz ist deshalb noch nicht möglich.“

Sorge um Wasserstoff-Projekte im Strukturwandel

Der Mechernicher Bürgermeister Michael Fingel fürchtet unterdessen, dass Projekte mit Bezug zur Wasserstoff-Infrastruktur bei den Fördergebern aufgrund der Kostenentwicklung aktuell nicht mehr die allerhöchste Priorität genießen.

Denn die RVK will am Standort Mechernich sowohl den Wasserstoff für die eigene Busflotte produzieren als auch im AWM über den Einsatz des Energieträgers für künftige Projekte forschen. Es sei durchaus möglich, dass es im Rheinischen Revier zu einer Neubewertung der Projekte kommen werde, die künftig noch mit Mitteln für den Strukturwandel gefördert werden sollen.

RVK zeigt sich optimistisch

Die RVK selbst bleibt optimistisch, was die Finanzierung ihres Projekts angeht. „Die RVK und ihre Gesellschafter haben tiefes Vertrauen in die Aussagen der Landesregierung, dass das Vorhaben weiterhin förderfähig ist und sein wird“, teilte Unternehmenssprecherin Nadine Otto auf Anfrage mit. Dies gelte „unabhängig von einer Zuordnung zu den Förderperioden 1 und 2 im Rheinischen Revier“.

Das AWM sei in seiner Substanz über einen Zeitraum von sieben Jahren gemeinsam mit der Bezirksregierung Köln, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie qualifiziert worden, so Otto weiter: „Es hat dadurch eine substanzielle Planungstiefe mit einem sehr hohen Detailierungsgrad und einer entsprechenden Kostensicherheit erreicht.“

RVK will Bauantrag stellen

Aufgrund der Notwendigkeiten der Projektrealisierung „und den erheblichen Vorleistungen der RVK gehen wir landesseitig von einer sehr zeitnahen Förderung beziehungsweise Bewilligung in ersten Quartal 2027 aus“, so die Sprecherin des Verkehrsunternehmens.

Die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre sei ausführlich begründet worden und sei Ausdruck „einer gewissenhaften und vorausschauenden Planung“. Die anteilige Bundesförderung für die Wasserstoff-Infrastruktur sei bereits in weiten Teilen abgerufen und werde im ersten Quartal 2027 erfolgreich abgeschlossen sein, so Otto: „Der Bauantrag für das Vorhaben wird noch in diesem Jahr bei der Kommune eingereicht.“

Zeitplan mehr als fraglich

Der Baubeginn war bislang für Mitte 2027, die Fertigstellung für das dritte Quartal 2029 geplant. Doch ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist aktuell mehr als fraglich.

Aachener Handwerk bekommt wohl keine Förderung

Die Sorge um die Förderzusage kommt nicht von ungefähr: Erst am Dienstag hatte die Handwerkskammer Aachen mitgeteilt, dass der geplante Umbau der Bildungsstätte an der Tempelhofer Straße in Aachen zum „Technikcampus Handwerk“ vom Land wohl keine Förderung erhalten werde. „Nordrhein-Westfalen will Berufsbildungsland Nummer eins werden und fordert Fachkräfte für den Strukturwandel. Doch jetzt bremst die Landesregierung genau das Bildungsprojekt aus, das diese Fachkräfte qualifizieren soll. Dafür haben wir keinerlei Verständnis“, so HWK-Präsident Marco Herwartz. Der Technikcampus sei kein Prestigeprojekt. „Er ist eine Investition in die Menschen, die die Energiewende umsetzen und unsere Region wirtschaftlich am Laufen halten“, so Herwartz.