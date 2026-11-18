Die Nachricht kam für die Mitglieder der Schulband der Hans-Verbeek-Schule wie aus heiterem Himmel. Gerade hatten sie erfahren, dass die Kölner Kultband „Bläck Fööss“ ein Konzert in Euskirchen gibt, und schon eröffnete ihnen Lehrer Tim Rosemann, dass sie alle bei diesem Auftritt im Publikum sein würden. Die Freude der Nachwuchsmusiker war riesengroß, auch wenn Avdi privat bislang ein anderes Genre bevorzugt habe. „Ich höre sehr gern Nina Chuba“, erklärte der 17-Jährige lachend. Inmitten der jubelnden Massen im Wohnraum der alten Tuchfabrik ließ er sich dennoch schnell von der Begeisterung anstecken. Und spätestens, als die Kölner Musiker der Schülerband von der Bühne einen persönlichen Gruß sandten, kannte die Freude keine Grenzen mehr. „Es war richtig toll und mir hat alles supergut gefallen“, schwärmte auch der 18-jährige Younus. Mit ihren Bandkollegen und Lehrern feierten sie einen ausgelassenen Konzertbesuch, der ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben dürfte.

Schulband erlebt die Bläck Fööss live

Doch selbst als die Bläck Fööss bereits ihre Zugabe gespielt und die meisten Zuschauer schon wieder den Heimweg angetreten hatten, war der Besuch für die jungen Musiker noch nicht vorbei. Neben ihrem Engagement in der Schulband sind Avdi und Younus auch bei HVS-TV aktiv. Bei dem Medienprojekt der Förderschule produzieren Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ihr eigenes Schulfernsehen. Im Anschluss an das Konzert ließen sie es sich daher nicht nehmen, Pit Hupperten, Christoph „Raudi“ Granderath, Andreas Wegener und Co. Über ihren musikalischen Werdegang zu interviewen. Mit Fragen über die ersten gelernten Instrumente bis zu Tipps darüber, wie man sich als Band stetig weiterentwickeln könne, wandten sie sich an die erfahrenen Bühnenprofis, ohne dabei eine Spur von Nervosität an den Tag zu legen. „Nein, die waren alle sehr nett. Das sind Leute wie du und ich“, betonte Avdi.

Eine eigene Fernsehredaktion an der Schule

Zurück im vertrauten Umfeld des Schulgebäudes galt es nun, das Erlebte zu verarbeiten – und zwar auf mehrere Arten. So berichteten sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern stolz von den gesammelten Erfahrungen und dem anschließenden Treffen mit den Musikern, bevor sie sich mit der Weiterverarbeitung des gesammelten Videomaterials befassten. „Unsere Schülerinnen und Schüler bilden eine eigene Fernsehredaktion“, erklärte Tim Rosemann, der mit Lehrerkollege Uwe Mager die Betreuung des Schulfernseh-Projektes übernommen hat. „Sie entwickeln Ideen, recherchieren, führen Interviews, moderieren, stehen vor und hinter der Kamera und erstellen und bearbeiten ihre Videobeiträge am Computer. Von der ersten Idee bis zur fertigen Sendung erleben und gestalten sie so die unterschiedlichen Schritte einer Medienproduktion.“ Während Younus und Avdi die zuvor zusammengetragene Fragenliste mit den Bläck Fööss abgearbeitet und ihre beiden TV-Kollegen Elias und Jonas alles auf Kamera festgehalten hatten, stießen die restlichen Teamkollegen Enrico, Faik und Laura dazu, um aus den vielen Schnipseln einen Videobeitrag zu schneiden. Das rund zehnminütige Ergebnis dieser Arbeit kann mittlerweile bereits auf der YouTube-Seite von HVS-TV angeschaut werden.

Unterhaltsame Formate

Der Besuch bei einem Konzert stellte für die Schülerinnen und Schüler ein Highlight dar, das sie gerne bereits im nächsten Jahr ein weiteres Mal wiederholen würden, wie Lehrer Tim Rosemann lachend erklärte. Doch sei der Bericht über den Auftritt nur einer von vielen, den die Nachwuchsredakteure während ihrer Projektarbeit erstellt hatten. „Die Themen sind so vielfältig wie das Schulleben und die Interessen unserer Schülerinnen und Schüler.“ Aufgrund der Personalüberschneidung stehe natürlich die Schulband häufiger im Mittelpunkt, doch auch andere Ereignisse würden regelmäßig begleitet. Unterhaltsame Formate über einen Weihnachtsmann-Schokoladentest, die Ostereiersuche auf dem Schulgelände oder Karnevalsreportagen zählen ebenso zum Repertoire wie wiederkehrende Serien wie beispielsweise „Avdi hat 'ne Frage“. Dabei tauscht sich der namensgebende Protagonist zu unterschiedlichen Themen mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus.

Hinter den Kulissen von HVS-TV. Copyright: Cedric Arndt

HVS-TV endet nicht an den Schultoren

Doch auch außerschulische Aktivitäten wie das Konzert, Teilnahmen an Wettbewerben wie dem „TOMMI-Kindersoftwarepreis“ in der Euskirchener Stadtbibliothek oder Interviews mit Landrat Markus Ramers seien wichtige Bestandteile des Projekts, so Rosemann. „Wichtig ist uns auch, dass HVS-TV nicht an den Schultoren endet. Die Schülerinnen und Schüler sollen Menschen kennenlernen, Kontakte knüpfen, neue Erfahrungen sammeln und über Themen berichten können, die sie selbst interessieren und bewegen.“ Dabei gehe es um weit mehr als den Umgang mit Kameras und Computern. „Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Medienkompetenz, ihre sprachlichen und kreativen Fähigkeiten, lernen zusammenzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen Ideen umzusetzen. Sie erleben, dass ihre Fragen ernst genommen werden und ihre Beiträge auch außerhalb der Schule Aufmerksamkeit finden.“

Berufswunsch Medien: Talente vor und hinter der Kamera

Obwohl die jungen Reporterinnen und Reporter in einigen Fällen ihre Lieblingsrollen bereits gefunden haben, darf jeder sein Geschick in den zahlreichen Bereichen dieser vielschichtigen Arbeit auf die Probe stellen. So habe Avdi bereits sein Talent vor der Kamera entdeckt und sich sogar schon einmal bei einem Fernsehsender um ein Praktikum beworben. „Ich kann ziemlich gut reden“, erklärte der 17-Jährige stolz, bevor er eine Reihe seiner bereits durchgeführten Interviews aufzählte. Manchmal bereite ihm die Arbeit sogar so viel Freude, dass er in einigen Situationen gar nicht mehr aufhören könne zu lachen. Auch Younus könne sich durchaus vorstellen, nach der Schule einen beruflichen Werdegang im Medienbereich einzuschlagen. „Das macht mir alles sehr viel Spaß und ich würde so etwas gerne auch weiter machen.“ Für Elias und Jonas steht hingegen mehr der technische Aspekt bei der Gestaltung eines Beitrages im Vordergrund. Beide fühlen sich hinter der Kamera wohler als im Rampenlicht.

Die Welt aus Sicht der Schüler

Jeder, der möchte, dürfe sich natürlich auch vor der Kamera ausprobieren, doch die Entwicklung der eigenen Talente und Hobbys stehe zu jeder Zeit im Mittelpunkt, so Rosemann. „HVS-TV zeigt die Welt aus der Perspektive unserer Schülerinnen und Schüler. Mit ihren Ideen, ihren Fragen und ihrer eigenen Art, Geschichten zu erzählen.“ Die Begeisterung und das Geschick, mit denen das Team dabei zu Werke geht, lassen sich bei ihren zahlreichen Videos immer wieder erkennen.

www.hvs-euskirchen.de