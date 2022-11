In Burscheid und Leichlingen wird es vermutlich ab Juni ein E-Bike-Ausleihsystem geben.

Die Pedelecs sind Teil einer kreisweiten Inititiative für Pendler und Ausflügler.

ÖPNV-Kunden erhalten Preisvorteile.

Leichlingen/Burscheid – Die Mobilitätswende kommt näher, auf zwei Rädern und mit einem Akku. Im Sommer 2020 erhält der Rheinisch-Bergische Kreis als erster Landkreis bundesweit ein flächendeckendes E-Bike-Verleihsystem.



Leichlingen und Burscheid sind ganz vorne mit dabei: An den neuen Mobilstationen am DB-Bahnhof der Blütenstadt und am Raiffeisenplatz in Hilgen werden – voraussichtlich ab Mitte Juni – die ersten Räder mit Elektro-Antrieb geparkt, die fortan jeder ausleihen kann.

„Das Bergische E-Bike kommt“, wecken die Kreisverwaltung und die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) die Vorfreude auf die Zweirad-Initiative. Den Zuschlag für den Betrieb des neuen Mobilitätsangebotes hat bei der EU-weiten Ausschreibung des kommunalen Nahverkehrsunternehmens RVK die Nextbike GmbH aus Leipzig erhalten.

Tag und Nacht verfügbar

In der ersten Ausbaustufe sollen zehn ÖPNV-Haltestellen im Kreisgebiet mit insgesamt 81 Pedelecs ausgestattet werden. Die Räder werden an den vollautomatisierten E-Bike-Stationen rund um die Uhr verfügbar sein. Weitere Standorte neben Hilgen und Leichlingen sind in Odenthal (Zentrum und Altenberg), Wermelskirchen (Busbahnhof), Bergisch Gladbach (S-Bahnhof und Busbahnhof Bensberg), Kürten (Karl-Heinz-Stockhausen-Platz), Overath (Bahnhof) und Rösrath (Bahnhof).

In der zweiten Ausbaustufe des Projekts, ergänzt Larissa Justen, die Mobilitätsbeauftragte der Stadt Leichlingen, wird 2021 der Busbahnhof in Witzhelden an der Solinger Straße an der Reihe sein und mit Leihrädern ausgestattet.

Die Pedelecs, die zum Einsatz kommen, erleichtern die umweltfreundliche Fortbewegung gerade im ländlichen Raum durch ihre elektrische Tretunterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Auch größere Entfernungen und hügeliges Gelände lassen sich mit den Gefährten klimaschonend zurücklegen.

Zielgruppe des neuen Angebots sind alle, die aufs Auto verzichten wollen, vor allem tägliche ÖPNV-Pendler, aber auch Ausflügler und Freizeitradler an Wochenenden. Ein Führerschein ist für die motorisierten Zweiräder nicht erforderlich.

Die Leihgebühr soll zwei Euro für eine halbe Stunde betragen, für Inhaber eines Abotickets des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) verbilligt sich der Preis auf einen Euro. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 8 Uhr des Folgetages wird es eine Übernachtpauschale geben, bei der VRS-Abokunden nur zwei Euro zahlen, alle anderen Nutzer drei.

Mehr Für die Umwelt

In Leichlingen rollen nicht nur E-Bikes zum Leihen auf Radfahrer zu. Der Stadtrat hat weitere Verbesserungen für umweltfreundliche Verkehrsmittel beschlossen.

Alle Bushaltestellen sollen stadtweit mit Abstellbügeln ausgestattet werden, an denen man sein Rad anketten kann. Geplant sind 270 überdachte Befestigungsbügel an 119 Haltestellen, außerdem zusätzliche feste Radparkbügel am Schulzentrum Am Hammer.

Am DB-Bahnhof werden neue Miet-Garagenboxen für Fahrräder aufgestellt. Außerdem wird geprüft, ob dort mit einfachen Mitteln ein überdachtes, beleuchtetes und eingezäuntes Fahrrad-Parkhaus errichtet werden kann. (hgb)

Die Ausleihe erfolgt an einem Touchscreen des Stationsterminals, die Bezahlung per App oder VRS e-Ticket. Bei der Rückgabe wird das Rad einfach zurück in den Ladeständer geschoben. Man wird Räder reservieren, Standorte und Verfügbarkeit auf einer App sehen können und soll auch außerhalb der Stationen an virtuellen Abstellplätzen auschecken können.

Erprobt worden ist und bewährt hat sich das „RVK e-Bike“ bereits seit Mai 2019 als eines der ersten E-Bike-Fahrradverleihsysteme in Deutschland im linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises und der Gemeinde Weilerswist (Kreis Euskirchen). Die positiven Erfahrungen sollen in diesem Jahr in das neue Verleihsystem im Rheinisch-Bergischen Kreis einfließen.

Die Nextbike GmbH, nach eigenen Angaben europäischer Marktführer für Fahrradverleihsysteme, betreibt im VRS-Gebiet auch die kommunalen Leihrad-Systeme in Köln (KVBrad), Bonn (SWBmobil) und Leverkusen (wupsiRad).

Vor allem Pendler gehören zur Zielgruppe des neuen Angebots, aber auch Ausflügler. (Symbolbild) Copyright: Regionalverkehr Köln GmbH

Neben den E-Bike-Stationen sind in Leichlingen und Burscheid weitere Verbesserungen wie ein E-Car-Sharing, Fahrradboxen und digitale Informationsstelen vorgesehen. Gefördert wird das Mobilitätsprojekt im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Förderprogramm „Kommunaler Klimaschutz NRW“.