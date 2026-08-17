Die letzten Ferientage können sich manchmal ganz schön ziehen. Vor der eigenen Haustür lässt sich noch einiges erleben. Dabei muss der Familienausflug kein großes Loch ins Portemonnaie reißen. Vom kostenlosen Naturgelände bis zum Ausflug ins Maisfeld gibt es in Leverkusen und der näheren Umgebung verschiedene Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Tag.

Natur entdecken

Libellen beobachten, Rätsel lösen oder auf dem Naturlehrpfad die Sinne schärfen: Auf dem Naturgut Ophoven an der Talstraße gibt es auf sechs Hektar einiges zu entdecken. Teiche, blühende Wiesen und ein verschlungener Bachlauf machen das Gelände zu einem abwechslungsreichen Ziel für einen Familienausflug. Das Außengelände ist kostenlos zugänglich und täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Wer noch mehr erleben möchte, kann die rund fünf Gehminuten entfernte Mutreiferei an der Stauffenbergstraße besuchen. Das Kindermuseum richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren und verbindet Kreativität, Klimaschutz und Mitmachangebote. Dafür gelten eigene Eintrittspreise.

Naturgut Ophoven Talstraße 62, 51379 Leverkusen-Opladen Eintritt Außengelände: kostenlos Öffnungszeiten: täglich 7 bis 19 Uhr Anmeldung: nicht erforderlich Website: www.naturgut-ophoven.de

Wer findet den Weg aus dem Mais?

Im Maislabyrinth des Hielscher Hofs in Witzhelden ist ein guter Orientierungssinn gefragt. Das diesjährige Labyrinth steht unter dem Motto „Die Welt unter unseren Füßen“. Von oben sind ein Erdhügel mit Regenwürmern und Grashalmen, ein Maulwurf, ein Käfer und die Sonne zu erkennen. Für drei Euro pro Person können sich Besucher auf die Suche nach dem Ausgang machen. Die Karten gibt es im Käsehofladen. Das Labyrinth ist zu dessen Öffnungszeiten geöffnet. Angemessenes Schuhwerk wird empfohlen.

Maislabyrinth Hielscher Hof Krähwinkel 4a, 42799 Leichlingen-Witzhelden Eintritt: drei Euro pro Person Karten: im Käsehofladen Öffnungszeiten: Montag 9 bis 13 Uhr, Dienstag bis Samstag 9 bis 18.30 Uhr, Sonn- und Feiertage 10 bis 18.30 Uhr, Website: www.rusticus.net/17-maislabyrinth-von-witzhelden/

Ziegen, Schafe und Alpakas

Tierliebhaber kommen im Wildpark Reuschenberg auf ihre Kosten. Dort leben europäische Wild- und Haustiere. Außerdem gibt es einen schattig gelegenen Kinderspielplatz und ein Bistro. Besonders nah kommen Besucher den Tieren beim Füttern: Ziegen, Schafe und Alpakas dürfen gefüttert werden. Allerdings nicht mit mitgebrachtem Futter. Das geeignete Futter gibt es an Automaten im Wildpark. Bis zum 1. September ist der Park täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wildpark Reuschenberg Am Reuschenberger Busch 6, 51373 Leverkusen-Küppersteg, Eintritt: Kinder von 6 bis 15 Jahren drei Euro, Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene fünf Euro; ermäßigt 1,50 beziehungsweise 2,50 Euro, Öffnungszeiten in den Sommerferien: 20. Juli bis 1. September, täglich 10 bis 18 Uhr Tierfutter: an Automaten im Wildpark erhältlich, Website: www.wildpark-lev.de

Natur, Tiere und jede Menge zu entdecken: Im Wildpark Reuschenberg leben mehr als 300 Tiere auf 60.000 Quadratmetern. Copyright: Timon Brombach

Hoch hinaus am Birkenberg

Für alle, die lieber klettern als spazieren gehen, bietet sich der Klettergarten Birkenberg an. Auf dem Panoramaparcours geht es in luftige Höhen. Für jüngere Besucher gibt es einen kostenlosen Kinderparcours. Wer den Panoramaparcours nutzen möchte, zahlt als Erwachsener 16 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen 14 Euro. Auch der Familientarif ab drei Personen liegt bei 14 Euro pro Person. Geöffnet ist der Panoramaparcours samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr.

Klettergarten Birkenberg Am Birkenberg, 51379 Leverkusen-Opladen Panoramaparcours: Erwachsene 16 Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende 14 Euro, Familien ab drei Personen 14 Euro pro Person Kinderparcours: kostenlos

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag 13 bis 17 Uhr Teamparcours: nach Terminvereinbarung

Auf der Internetseite des Klettergartens sind die Angaben noch mit „2024“ überschrieben. Auf Nachfrage bestätigte der Betreiber, dass die genannten Preise und Öffnungszeiten weiterhin gelten.

Im Klettergarten warten Abenteuer für kleine und große Kletterfans – vom kostenlosen Kinderparcours bis zum Panoramaparcours in luftiger Höhe. Copyright: Timon Brombach

Drei Termine zum Ferien-Enspurt

„LEVspielt“: Kinderfest für null Euro

Am Sonntag, 23. August, von 11 bis 17 Uhr wird beim großen Kinderfest „LEVspielt“ gleich an zwei Orten gefeiert: auf dem Naturerlebnisgelände des Naturguts Ophoven an der Talstraße 62 und an der MutReiferei an der Stauffenbergstraße 17. Spielstände und weitere Angebote warten auf die Besucher. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: Sonntag, 23. August, 11 bis 17 Uhr, Talstraße 62 und Stauffenbergstraße 17, 51379 Leverkusen. Eintritt frei. Website: naturgut-ophoven.de

Bei LEVspielt wird am 23. August an drei Orten in Leverkusen gespielt, gebastelt, entdeckt und gestaunt. Eintritt frei – von 11 bis 17 Uhr im Neuland-Park, im Wildpark Reuschenberg und am NaturGut Ophoven. Copyright: Dominik Scholz

Harry Potter: Kultfilme auf der großen Leinwand

Für Harry Potter-Fans gibt es zum Ferienende ein besonderes Kinoerlebnis. Das Cineplex Leverkusen zeigt an einem Wochenende alle acht Filme der Reihe zum 25. Jubiläum. Am Freitag, 28. August, um 17 Uhr läuft Harry Potter und der Stein der Weisen. Das Ticket kostet 7 Euro. Am Samstag, 29. August, ab 11.30 Uhr sind die Filme eins bis vier für 20 Euro zu sehen. Am Sonntag, 30. August, ab 11.30 Uhr folgen die Filme fünf bis acht, ebenfalls für 20 Euro

Cineplex Leverkusen, 28. bis 30. August. Tickets sind online erhältlich. Website: www.cineplex.de/leverkusen

25 Jahre Harry Potter auf der großen Leinwand: Zum Ferienende können Fans in Leverkusen noch einmal in die magische Welt von Hogwarts eintauchen. Am 28. August läuft „Der Stein der Weisen“, am Wochenende folgen die weiteren Filme. Copyright: Andy Butterton/Press Association/dpa

Hitdorfest: Drei Tage Sommerprogramm

Vom 28. bis 30. August wird auf dem Kirmesplatz an der Stadthalle das HitDorffest gefeiert. Der Eintritt ist kostenlos. Neben Live-Musik gibt es viel Programm für Kinder. Am Samstag steht um 15.30 Uhr eine Kinder-Olympiade auf dem Programm. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr eine Trödelwiese „Kinder für Kinder“, um 11.30 Uhr ein Kasperletheater und anschließend weiteren Kinderspaß. Auch Hüpfburg, Kistenrutsche und Bullenreiten gehören zum Angebot. Kontakt: www.leben-in-hitdorf.de