Eine Bühne, drei Tage Musik und freier Eintritt: Das Street Life Festival bleibt auch bei seiner 30. Ausgabe seinem Erfolgsrezept treu. Vom 7. bis 9. August verwandelt sich die Hauptstraße vor dem Topos in Wiesdorf wieder in eine Festivalfläche. Seit 1996 gehört das Street Life zu den festen Größen der Leverkusener Kulturszene. Nur während der Corona-Pandemie musste das Festival zweimal pausieren. Wichtig ist für die Organisatoren die Unterstützung der Sponsoren – darunter die Energieversorgung Leverkusen (EVL) und die Sparkasse Leverkusen. Die EVL sorgt unter anderem für die Infrastruktur rund um Strom und Wasser.

16 Bands in drei Tagen

Das Jubiläumsprogramm verteilt sich auf drei Festivaltage: Drei Bands spielen am Freitag, sechs am Samstag und sieben am Sonntag – insgesamt also 16 Konzerte. Los geht es am Freitag, 7. August, gegen 17.15 Uhr mit einer kurzen Eröffnung durch Jazz-Lev-Vorsitzenden Toby Sauter. Danach startet das musikalische Programm mit Stiller Hans, Yassmo und Jim Buttons als Abschluss des ersten Tages. Die Band aus Leichlingen spielt erstmals beim Street Life. Am Samstag beginnt das Programm bereits am Nachmittag. Auf der Bühne stehen unter anderem Vintage – die Band, Afinar es cobarde, Southern Saints, Werner Weimar, Funkey und Mr. B. Fetch.

Beim Street Life Festival ist viel los in Wiesdorf. Copyright: Ralf Krieger

Besonders freut sich Jazz Lev über Afinar es cobarde. Die Formation lernte sich Ende der 90er Jahre an der Musikschule in Leverkusen kennen und bringt Tango sowie argentinische Rhythmen auf die Bühne. Der Auftritt ist für Samstag um 14.45 Uhr geplant. Als Samstags-Headliner kehren Mr. B. Fetch zurück. Die Band ist seit Jahren ein Publikumsliebling beim Street Life. „Das ist unser Klassiker, worauf sich die Leute immer noch freuen“, sagt Toby Sauter.

Alte Traditionen und neue Ideen

Am Sonntag steht unter anderem das Farbenstadtorchester erstmals auf der Street-Life-Bühne. Die junge Formation passt zu einem Ziel des Vereins: Auch Nachwuchsmusikern eine Bühne zu bieten. Weitere Programmpunkte sind Christian Christl, Einzahns Vermächtnis, Hillybilly Deluxe, The Twangos und HB & the Random Players. Zum Abschluss spielt Peter Lorenz & die Band.

Es war wichtig, den Laden erstmal so in Schuss zu halten, dass er überhaupt weitergeht. Toby Sauter, Jazz Lev

Die Bühne bleibt auch in diesem Jahr unverändert, zusätzlich kommt wieder eine LED-Wand zum Einsatz. Auch bei der Organisation setzt Jazz Lev auf Bewährtes. Neben den Essensständen betreibt der Verein erneut einen eigenen Bierwagen. Damit können zusätzliche Einnahmen erzielt werden, um die Kosten des Festivals zu decken.

Nach sechs Jahren als Vorsitzender von Jazz Lev gibt Toby Sauter sein Amt ab. Der 42-Jährige hatte vor allem nach der Corona-Zeit dabei geholfen, den Verein wieder zu stabilisieren. „Es war wichtig, den Laden erstmal so in Schuss zu halten, dass er überhaupt weitergeht“, sagt Toby Sauter. Diese Arbeit habe viel Zeit und Energie gekostet. Nun wünsche er sich, dass jemand Neues mit frischen Ideen den Verein weiterentwickelt und vielleicht auch neue Projekte auf den Weg bringt. Denkbar sind weitere Veranstaltungen rund um das Topos oder neue Formate neben dem Street Life.

Street Life 2026: 7. bis 9. August, Hauptstraße vor dem Topos in Leverkusen-Wiesdorf. Eintritt frei. Mehr Informationen unter: www.jazz-lev.de