Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf dem Berliner Platz am Freitagmittag tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Nach deren Angaben wollte die 65-jährige Frau gegen 12 Uhr den Zebrastreifen an der Abzweigung der Bonner Straße am Kreisverkehr Berliner Platz benutzen.

Dabei wurde sie von einem mit Kölschfässern beladenen Leverkusener Getränke-Lieferfahrzeug erfasst, das von einem 27-jährigen Mann gefahren wurde. Sie wurde überrollt. Rettungskräfte reanimierten die Frau noch am Berliner Platz und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach nur wenigen Stunden kam dann die Todesnachricht. Die Bonner Straße war für die Spurensicherung in beide Richtungen gesperrt, weshalb viele Autofahrer auf den Ausweichstrecken im Stau standen.

Die Polizei prüft Hinweise, wonach die Frau kurz vor dem Unfall auf dem Zebrastreifen möglicherweise zusammengebrochen sein soll: Das hätten Zeugen ausgesagt.

Die Stelle ist durch den Unfall der elfjährigen Angelina bekannt

Der Todesfall weckt schlimme Erinnerungen. An gleicher Stelle ereignete sich am 30. Januar 2025 ein Unfall, bei dem eine Schülerin des Landrat-Lucas-Gymnasiums, Angelina Ranjan, von einem Kleintransporter überfahren wurde. Das elfjährige Kind, das mit dem Fahrrad auf dem Radweg zur Schule unterwegs gewesen war, starb noch an der Unfallstelle.

Spuren eines Berliner Kissens an der Ausfahrt zur Bonner Straße. Es soll ersetzt werden. Copyright: Ralf Krieger

Der Unfall mit der Schülerin bewegte sehr viele Menschen in der Stadt. An sie erinnert ein kleiner Gedenkort mit einem Stein auf dem Grünstreifen neben der Unfallstelle.

Dieses Berliner Kissen wurde vor Kurzem entfernt. Copyright: Ralf Krieger

Im Anschluss an diesen tragischen ersten tödlichen Unfall auf der Bonner Straße beschäftigten sich Fachleute mit der Verkehrssicherheit, oder besser der Unsicherheit des Opladener Kreisverkehrs, unter anderem die Unfallkommission. In der Folge bekam der Kreisel an allen Einfahrten ein Tempolimit von 30. Parkplätze, auf denen Autos die Sicht behindern, wurden ebenso beseitigt wie Sträucher. Die Mittellinie in dem zweispurigen Kreisverkehr wurde entfernt, was die Autos im Kreis etwas verlangsamt, weil die Verkehrsteilnehmer nicht starr in der Spur fahren können, sondern auf andere achten müssen.

Die Gedenkstelle für die getötete Elfjährige auf dem Grünstreifen ist nur wenige Meter entfernt. Copyright: Ralf Krieger

Da festzustellen war, dass viele Autofahrer beim Ausschwenken aus dem Kreisel auf die angeschlossenen Straßen mit den Radwegen und Zebrastreifen zu viel Gas gaben, einigten sich die Fachleute darauf, sogenannte Berliner Kissen auf den Ausfahrten auf der Fahrbahn installieren zu lassen. Die Kissen sind künstliche Unebenheiten aus einem harten Gummi, die die Autos bremsen, weil es einen heftigen Schlag im Fahrwerk gibt, wenn man zu schnell darüberfährt.

Auch an der Ausfahrt auf die Bonner Straße, also an der Unfallstelle, gab es bis zuletzt noch ein Berliner Kissen, das aber vor Kurzem demontiert wurde.

Am 11. November hieß es aus der Stadtverwaltung, die Kissen hätten der Verkehrsbelastung nicht standgehalten. Sie sollen durch sogenannte Beton-Rampensteine ersetzt werden, die dauerhafter sein sollen, weil sie nicht auf den Asphalt aufgeklebt, sondern in die Straße eingebaut werden. Zunächst sei vorgesehen, ausschließlich die Ausfahrt Bonner Straße mit den neuen Rampensteinen auszustatten, weil an dieser Stelle ein Unfall passiert sei. Für den Einbau muss die Straße ein Wochenende lang gesperrt werden. Der Einbau ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Ein anderes Berliner Kissen am Platz an der Ausfahrt zur Düsseldorfer Straße nach Norden wurde schon am 1. Oktober 2025 demontiert.