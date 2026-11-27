Wann das neue Opladener Stadtquartier mit vorhergesagten 900 Wohnungen, das sich zwischen dem Edeka an der Pommernstraße und der Bahn erstreckt, wirklich gebaut werden könnte, steht noch nicht fest. Aber wenn, dann ist das eine große Sache für Opladen, für die sich mehrere Grundstücksinhaber einig sein müssen.

Jetzt hat der Bauausschuss die ersten Beschlüsse gefasst, alte Bebauungspläne für das Viertel aufgehoben, und einen neuen Aufstellungsbeschluss gefasst.

Müller Opladen Copyright: Ralf Krieger

Mal wieder, muss man sagen, denn der aktuelle ist nicht der erste Plan für das Grundstück, auf dem von 1913 bis 1983 die metallverarbeitende Fabrik „I.W. Müller“ (Müller Opladen) gestanden hat. Dort werden Altlasten vermutet. Von der Fabrik sind immer noch Reste zu sehen. Nach dem Ende des Metallbauers haben andere das Grundstück genutzt. Unter anderem liegen dort hohe Haufen an Erdaushub oder Schutt, die teilweise überwachsen sind.

Die Bananenreiferei von Pott Copyright: Ralf Krieger

Es gab hier schon viele Planungen, aber keine war so groß wie jetzt

Frühere Planungen sahen einen Aldi-Umzug auf das Gelände vor, der Plan scheiterte. 2015 dachte die Stadt darüber nach, dort Behausungen für 800 Asylsuchende zu bauen. Davon war man in der Umgebung nicht begeistert. Auch dieser Plan kam nicht zustande. Als Nächstes waren geförderte Wohnungen geplant, allerdings waren dem Investor die geforderten Tiefgaragen zu teuer. Damit war der Plan Altpapier. Später wollten Inhaber auf dem Grundstück einen Lidl bauen, dagegen hatte die Stadtverwaltung Einwände, weil das die Kunden aus Opladen abgezogen hätte. Wieder war ein Plan für die Schublade oder den Papierkorb gezeichnet worden.

Wohnhäuser stehen an der Pott-Bananenreiferei Copyright: Ralf Krieger

In keinem der alten Pläne ging es um ein so großes Gebiet, wie in dem jetzigen: Neben dem alten Fabrikgelände könnte die ehemalige Bananenreiferei an der Bahn überbaut werden, der öffentliche Parkplatz an der Ecke Lützenkirchener Straße/Stauffenbergstraße ebenso wie die Firma Enbi GmbH; die würde vermutlich verlegt, in der Begründung des Bebauungsplans findet sich zu dem Thema nichts.

Der Plan für das Opladener Viertel um die Stauffenbergstraße und Pommernstraße Foto: Stadt Leverkusen Copyright: Stadt Leverkusen

Die Hallen an der Straße Zur Alten Fabrik, in der etwa ein Boxclub, Haarhoff oder der Elektrohandel Emil Holzmann eingemietet ist, könnten „stufenweise umgenutzt“ werden, so ist zu lesen. Im Plan sind sie letztlich verschwunden, genauso wie vier ältere Mietshäuser an der Stauffenbergstraße 9-9c, in der Zufahrt zur Bananenreiferei, in denen man nicht allzu teuren Wohnraum vermuten darf. Inhaber der Wohnhäuser soll die Familie Pott sein, die bis vor einigen Jahren die Bananenreiferei betrieben hat.

Enbi an der Stauffenbergstraße Copyright: Ralf Krieger

Die repräsentative Verlegervilla nebenan soll langfristig erhalten werden. Die Mietshäuser unten an der Rennbaumstraße neben dem Schulparkplatz bleiben nach Plan auch stehen.

Gärten hinter einer Häuserreihe an der Lützenkirchener Straße und ein Spielplatz hinter dem Edeka könnten mit Häusern überbaut werden. Am Verlust des Spielplatzes stört sich der Verein Opladen Plus. Insgesamt umfasst das Gebiet 14 Hektar. Es sind mehrere Tiefgaragen geplant. Man strebt an, möglichst unterschiedliche Wohnformen, Schulen, Kindertagesstätten, Gewerbliches, Dienstleistungen, Handwerk, Sport, Kunst und Kultur sowie Gastronomie anzusiedeln.

Das ehemalige Firmengelände An der Alten Fabrik (Müller Opladen) ist zentral für das Bauvorhaben Copyright: Ralf Krieger

Das Berufskolleg mitsamt seinem großen Parkplatz im Dreieck Rennbaumstraße und Bahn ist ebenfalls in die Pläne einbezogen, die Schulgebäude sollen aber nicht unbedingt abgebrochen werden. Die Schulgebäude, in denen bis heute PCB-Problematik herrscht, sollen im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendet werden. Die Kapazität des Schulparkplatzes soll als Parkpalette erhöht werden. Da ein neues Berufskolleg an der Europaallee gebaut werden soll, jedenfalls nach aktuellen Plänen, würden die Schulgebäude frei werden. Als Alternative zu einer Nutzung als Schule oder Verwaltung hat die Stadt laut Begründung ihres Antrags eine gute Eignung der Gebäudestrukturen als Seniorenheim, für betreutes Wohnen und auch zu reinen Wohnzwecken festgestellt.

Gegen den Bau von 900 Wohnungen könne man nichts haben, hieß es im Bauausschuss, der die Aufstellung des neuen Bebauungsplans beschloss.