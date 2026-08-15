Am 23. August richtet die Stadt Leverkusen zum neunten Mal das große Kinderfest „Levspielt³“ im Neulandpark, im Wildpark Reuschenberg und auf dem Naturgut Ophoven aus. An über 60 Ständen können Kinder von 11 bis 17 Uhr spielen, kreativ werden und sich bewegen.

Im Wildpark Reuschenberg können Kinder auf Ponys reiten und die Wildtiere wie Fischotter, Stachelschwein und Frettchen füttern. Außerdem dürfen die Besucherinnen und Besucher an einer Wildpark-Rallye teilnehmen. Auf einer kleinen Bühne tritt das Zirkustheater Standart auf.

Das Museum Morsbroich stellt im Neulandpark für Kinder ansprechend seine laufende Ausstellung „like a warrior“ von Cihan Çakmak vor und bietet das Basteln von Pop-up-Karten an. Das sind Grußkarten, aus deren Innern beim Aufklappen in ein dreidimensionales Papier- oder Pappmotiv wird. Auch Bayer 04 Leverkusens Maskottchen „Brian the Lion“ wird im Neulandpark dabei sein, um mit den Kindern zu spielen.

Matthias Rawohl (Naturut Ophoven, l.) und Marc Adomat (Stadt Leverkusen) freuen sich auf den Besuch Leverkusener Familien beim großen Kinderfest. Copyright: Lotta Hosenfeld

Auf der Bühne im Neulandpark werden die Musikband „Deine Kinderband“ mit spaßiger Musik für Jung und Alt sowie Clown Marco und die KG Neustadtfunken für Stimmung sorgen. Auch auf die Kinderdisco – ein Highlight der vergangenen Jahre – dürfen sich die Besucherinnen und Besucher wieder freuen. Die Kampfsportschule „Wing Tsjun“ präsentiert eine interaktive Selbstverteidigungsbühnenshow und bietet Tipps für die Sicherheit von Kindern im Internet.

Das Programm am Naturgut Ophoven dreht sich rund um das Thema Natur und Umwelt, zum Beispiel an einer Forscherstation der TH Köln sowie an einem Wildbienen- und Honigstand, bei dem sich die Kinder selbst Honig zapfen können. In einem Geschicklichkeitsparcours können sich die jungen Menschen unter Beweis stellen. Erstmals wird das Naturgut mit seinen zwei Standorten am Fest teilnehmen. Zwei Rikschas werden Fahrten zwischen dem Stellen an der Stauffenberg Straße und dem an der Talstraße anbieten. Die Wupsi stellt zudem Shuttlebusse, die zwischen Wildpark, Naturgut Ophoven und Neulandpark pendeln. Der letzte Bus fährt vom Naturgut um 18 Uhr ab.

Viele der Angebote waren bereits in den letzten Jahren beim Kinderfest dabei, andere sind neu dazugekommen. Zum ersten Mal beim Fest ist der Turn- und Schwimmverein „TJ’s Sportscompany“, an dessen Stand sich die Kinder auf Turnmatten austoben können und sich – auch die Erwachsenen – mit Glitzertattoos schmücken dürfen. „Die Glitzertattoos kommen bei den Eltern auch immer gut an“, erzählt Tim Groth von TJ’s Sportscompany. Ebenfalls zum ersten Mal beim Fest ist in diesem Jahr der Judostand des TSV Bayer, bei dem die Kinder Judotechniken erlernen können.

Der Organisator des Festes, Stadtdirektor Marc Adomat, rechnet mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern. Am Morgen wird es wahrscheinlich noch etwas leerer und entspannter an den drei Standorten sein. „Ich freue mich darauf, wenn die Kinder Spaß haben und hoffe, dass das Wetter mitspielt“., sagt Adomat. Im Wildpark Reuschenberg und Naturgut sorgen die Bäume für ausreichend Schatten, im Neulandpark wird durch große Sonnenschirme nachgeholfen.