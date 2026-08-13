Festival „The Park“Besucher erwartet auf Konzert von Candy Dulfer eine Überraschung

Nach Leverkusen kommt Candy Dulfer immer gerne und oft. Schon häufig stand die niederländische Funk-Saxofonistin auf der Bühne bei den Leverkusener Jazztagen. Wenn sie am Samstag, 29. August, im Schlosspark Morsbroich auf dem „The Park“-Festival auftritt, dürfte sich aber auch für diejenigen, die sie in den vergangenen Jahren im Forum erlebt haben, eine Überraschung bieten. Denn Dulfer wird nicht nur Saxofon spielen, sondern auch am Schlagzeug sitzen, wie sie im Gespräch mit dem „Leverkusener Anzeiger“ verrät.

Die 56-Jährige ist ein echtes Energiebündel auf der Bühne. Sie hat mit den ganz Großen zusammengespielt: mit Prince, Alan Parsons, Maceo Parker, Marcus Miller, Van Morrison oder Blondie zum Beispiel. Auf den Jazztagen spielt sie besonders gern, sagt sie. Sie möge das Forum, ein Saal, der eher breit als lang sei. Und einer, in dem sie, wenn das Licht gut fällt, das Publikum sehen kann, weil es nicht zu weit weg ist. Und nicht zuletzt wegen der Leute, die das Festival abwickeln. „Und am Ende landen wir immer bei einer Bockwurst“, sagt sie und lacht.

Bei „The Park“ wird sie unter freiem Himmel auftreten, sie wird also die Menschen auch sehen können. „Ich liebe Open Air“, sagt sie. Das entspanne sie schon von vornherein. Auch wenn sie schon oft in Leverkusen gewesen sei, kenne sie das Gelände noch nicht. Sie freue sich aber sehr, gerade weil das Konzert draußen stattfinde. Das habe auch musikalische Gründe: Wenn es nicht zu kalt sei, sei das gut für die Intonation ihres Saxofons. Dann verstimme sich das Instrument nicht. Wenn es kalt sei, könne sie gar nichts dagegen tun. Sie habe sogar manchmal Haartrockner dabei, unter die sie ihr Instrument dann halte, während ihre Mitmusiker ein Solo spielen. Oder sie wickele ihr Instrument in eine Decke mit der Aufschrift „BMF“ ein, das stehe für „Bad Mother Fucker“. Die habe sie vom Posaunisten Fred Wesley bekommen, und auch ihr großes Idol Maceo Parker habe sie schon gehabt. Die Decke habe für sie deshalb einen hohen Wert.

Candy Dulfer wird ihre komplette Band mitbringen und auch neue Songs spielen. Denn derzeit arbeite man an neuem Material, sagt sie. Grundsätzlich versuche sie, in ihrer Show immer etwas Verrücktes zu bieten. Das wird im Schlosspark wohl sie am Schlagzeug sein. Sie habe mit vier Jahren ein Schlagzeug bekommen, das aber nie wirklich gelernt. Auch, weil sie damals auf einem Hausboot gelebt habe. Da war nicht viel Platz und außerdem ist so ein Schlagzeug ziemlich laut. Deshalb hält sie sich nicht für gut. Allerdings sei sie, die Legende, Pionierin und Prince-Schlagzeugerin Sheila E. zu ihren besten Freundinnen zählt, gut darin, das Tempo zu halten – wohl die fundamentalste Aufgabe eines Schlagzeugers oder einer Schlagzeugerin. Und sie spiele „funky“. Sie liebe es, wenn der Groove einen fast hypnotisiere, man müsse nicht nachdenken. „Deshalb liebe ich Funk“, sagt sie.

„The Park“

Freitag, 28. August, 20 Uhr, Kasalla. Samstag, 29. August, 19 Uhr Candy Dulfer. Sonntag, 30. August, 15 Uhr, Familienkonzert des Bayer Blasorchesters. Mittwoch, 2. September, 19 Uhr, Thomas D & The KBCs. Donnerstag, 3. September, 20 Uhr, Reiner Calmund. Freitag, 4. September, 20 Uhr, Nightwash Open Air. Samstag, 5. September, 18.30 Uhr, Frau Höpker bittet zum Gesang. Alle Veranstaltungen finden im Schlosspark Morsbroich statt, Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (nip)