Holger Breuer bleibt Geschäftsführer der Informationsverarbeitung Leverkusen (IVL). Wie die Stadt am Dienstagnachmittag mitteilt, sei der entsprechende Vertrag unterzeichnet. Er läuft rückwirkend vom 1. August dieses Jahres bis zum 31. Juli 2031. Breuer war im September 2025 auf Ulf Dunker gefolgt, der den städtischen IT-Dienstleister, der zu 90 Prozent der Energieversorgung Leverkusen (EVL), zwei Jahre geführt hatte.

Zuletzt war die IVL in die Schlagzeilen geraten, weil sie mit dem deutlich größeren Dienstleister Regio IT aus Aachen fusionieren sollte. Im Februar zogen sich die Aachener jedoch von dem Vorhaben zurück. Zum Jahresanfang war die IVL zudem in den Manforter Innovationspark umgezogen. Für das vergangene Geschäftsjahr schloss die IT-GmbH mit einem Plus von gut zwei Millionen Euro ab.

Breuer, so die Stadt, habe der IVL mit „IVL>next“ einen „umfassenden Strategie- und Transformationsprozess“ aufgesetzt. Die IVL soll einerseits Partner der Stadtverwaltung in Sachen Digitalisierung bleiben, andererseits interne Strukturen weiterentwickeln, sich stärker an Kunden und an Servicebedürfnissen orientieren und, wenn nötig, mit kommunalen IT-Dienstleistern kooperieren.

Oberbürgermeister Stefan Hebbel kommentiert: „Holger Breuer hat in den vergangenen Monaten Verantwortung übernommen und wichtige Weichen für die weitere Entwicklung der IVL gestellt.“ EVL-Geschäftsführer Thomas Eimermacher sagt: „Der Markt für kommunale IT befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Umso wichtiger sind eine klare strategische Ausrichtung und die Bereitschaft, bestehende Strukturen weiterzuentwickeln.“

Holger Breuer selbst meint: „Jetzt geht es darum, die angestoßenen Veränderungen konsequent umzusetzen und die ivl als leistungsfähigen, wirtschaftlich stabilen und verlässlichen Digitalisierungspartner weiterzuentwickeln.“