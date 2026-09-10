Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL] hat am Mittwoch Daniel Dierich zum neuen EVL-Geschäftsführer bestellt. Wie berichtet, hatte der Rat die Personalie Ende August abgesegnet. Die EVL gehört je zur Hälfte der Stadt Leverkusen und der Kölner Rhein-Energie. Frühestens zum neuen Jahr soll der neue Chef seinen Platz in Leverkusen einnehmen.

Dierich, ein Kaufmann, ist 43 Jahre alt und soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten und die EVL als alleiniger Geschäftsführer leiten. Bisher wurde die EVL von zwei Geschäftsführern geleitet. Die Stadt Leverkusen und die Kölner Rhein-Energie hatten sich darauf geeinigt, dass künftig ein Geschäftsführer reichen soll. Dass die Firmenstruktur der EVL geändert wurde, soll auf Druck von der Kölner Seite zustande gekommen sein.

Laufender Vertrag mit Eimermacher soll aufgelöst werden

Er folgt auf den kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Eimermacher, dessen Vertrag eigentlich noch bis Ende 2028 läuft; eine vorzeitige Auflösung könnte kostspielig für die EVL werden. Es soll bisher noch keine Verhandlungen über die Modalitäten gegeben haben. Eimermachers ehemaliger technischer Mit-Geschäftsführer Ulrik Dietzler hat schon zum April 2026 die Firma verlassen, weil sein Vertrag nicht verlängert worden war. Sowohl Eimermacher als auch Dietzler sind noch nicht im üblichen Rentenalter, dem Vernehmen nach geben sie ihre Arbeit bei der EVL nicht gerne auf.

„Wir danken Thomas Eimermacher, der die EVL mit viel Engagement und Leidenschaft für den Standort Leverkusen durch energiewirtschaftlich schwierige Zeiten und große Krisen wie die Corona-Pandemie und die Energiepreiskrise 2022 geführt und dabei die Ergebniserwartung der Gesellschafter erfüllt hat“, wird Oberbürgermeister Stefan Hebbel als Vorsitzender des Aufsichtsrats in einer Pressemitteilung der EVL zitiert. Eimermacher war im Jahr 2018 zum kaufmännischen Geschäftsführer der EVL bestellt worden.

Der künftige EVL-Geschäftsführer Daniel Dierich bringe langjährige Erfahrung in der Energie- und Kommunalwirtschaft nach Leverkusen mit, schreibt die EVL. Aktuell ist er Geschäftsführer der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG . Bis 2020 sei er kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Dinslaken GmbH gewesen.