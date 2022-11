Leverkusen – Wie macht man Kinderturnen ohne Halle und Geräteraum? „Ihr habt bestimmt nicht so viel Platz wie wir hier in der Halle, aber wir probieren das einfach mal“, sagt Anke Straschewski in der ersten Video-Übungsstunde. Als Übungsmaterial sollen zwei Küchentücher besorgt werden und schon kann es losgehen.

Alle Hallen geschlossen

„Wir nehmen es sportlich“ – ist das Motto des TSV Bayer Leverkusen in der Corona-Krise. Nach und nach musste Leverkusens größter Sportverein – wie alle andern auch – den Sportbetrieb einstellen. Seit dem 14. März passiert nichts mehr auf der Kurt-Rieß-Anlage. Wenn man sich nicht mehr in Hallen, auf Sportplätzen und in Fitnessstudios versammeln darf, dann muss der Sport eben zu den zuhause Festsitzenden kommen, dachten sich die Vereinsverantwortlichen.

Bekannte Trainer

Die Idee ist nicht neu. „Fitnessangebote auf DVD oder im Internet gibt es ja schon ganz lange und in einer großen Auswahl“, sagt Sonja König, Ressortleiterin Fitness und Health beim TSV. „Aber die meisten Leute machen das nicht, weil es ihnen zu unpersönlich ist.“ Deswegen bringt der TSV jetzt die gewohnten Trainer ins heimische Wohnzimmer um die Sportgemeinde fit und bei Laune zu halten.

Dafür hat König sich mit Kollegen zusammengesetzt und einzelne Profile erstellt, die abgedeckt werden sollen. Dann haben sie sich ein Handy und ein Stativ geschnappt und sich in die Sporthalle gestellt. Dazu wurde von Gema-Gebühren freie Musik besorgt – alles nicht so einfach für Leute, die normalerweise Sport von Angesicht zu Angesicht machen und nicht vor der Kamera. „Aber es gibt gerade auch eine große Solidarität in der Fitnessbranche“, sagt König.

Positive Rückmeldungen

Etwa 40 Videos von Aerobic über Pilates bis Faszientraining sind so bislang entstanden. „Wir bekommen viel positive Rückmeldung, die Menschen freuen sich, ihre gewohnten Trainer zu sehen und machen fleißig mit“, sagt König. Das gilt auch für die Kinder, die mitunter erstaunt darüber sind, wie ihre Turnlehrer auf einmal ins Fernsehen kommen.

Einkaufshilfe der Handballerinnen

Werkselfen nennen sich die Bundesliga-Handballerinnen von Bayer Leverkusen - und als diese guten Wesen wollen sie sich auch in der Corona-Krise betätigen. „Weil wir nicht zur Risikogruppe gehören, können wir Ihnen unter die Arme greifen, wenn Sie das möchten“, schreiben die Sportlerinnen und bieten Älteren und Bedürftigen an, für sie einkaufen zu gehen.

Für Bestellungen sind die Elfen Dienstags und Donnerstags von 10 bis 14 Uhr unter 02202/7557 erreichbar, die Waren werden dann kontaktlos am nächsten Tag geliefert. (stes)

Für sie gibt es eine tägliche Sportstunde – jeweils eine für kleine Kinder, die normalerweise noch mit ihren Eltern zum Turnen kommen, und eine für größere Kinder zum Selbstständigen üben. Die Materialien dazu sollten in jedem Haushalt vorhanden sein: Neben Küchentüchern kommen zum Beispiel Kissen und Papierstreifen zum Einsatz. Die Kinder-Videos sind über die Internetseite des TSV frei zugänglich, ein Teil der Übungseinheiten für Erwachsene ebenso, andere können nur als Mitglied abgerufen werden.

Fit für die Zeit danach

„In der Planung für unsere Mitglieder ist auch ein Livestream, in dem man dann gemeinsam zur gleichen Zeit zusammen Sport treiben kann“, kündigt König an. „Schließlich müssen wir uns alle ein bisschen fit halten, damit wir wieder voll durchstarten können, wenn das Ganze vorbei ist.“

http://www.tsvbayer04.de/corona/