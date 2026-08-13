Freitag, 14. August

Kinder fragen Tierärztin

Leverkusen Beim „Sommerleseclub“ ist am Freitagmittag die Tierärztin Lena zu Gast, die sich in einem Kinderinterview allen Fragen rund um ihren Beruf stellen wird – von hustenden Hunden bis zu kratzenden Katzen. Eingeladen sind alle Kinder ab fünf Jahren, wer am Sommerleseclub teilnimmt, kann einen Stempel sammeln. Im Anschluss an das Interview wird gemeinsam aus einem zum Thema passenden Buch gelesen.

Wo? Stadtbibliothek, Friedrich-Ebert-Platz 3d Wann? Freitag, 14. August, 11 bis 12.30 Uhr Wie viel? kostenfrei, ohne Anmeldung.

Orgelmusik und Drinks

Leichlingen Während anderswo die Kultur über den Sommer eine Pause einlegt, dreht der „Leichlinger Orgelsommer“ richtig auf: Am Freitagabend ist der Kölner Organist Johannes Quack zu Besuch und spielt Werke von Johannes Sebastian Bach, Sigrid Karg-Elert und die Bearbeitung der Bach’schen Fantasie und Fuge a-moll von Max Reger. Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk.

Wo? Evangelische Kirche, Marktstraße 15, Leichlingen Wann? Freitag, 14. August, 19 bis 20 Uhr Wie viel? kostenfrei, über Spenden freut man sich.

Samstag, 15. August

Schönheit im Einfachen

Leverkusen „It’s possible to find beauty in the simple things …“, zu Deutsch: Schönheit findet sich auch in den kleinen Dingen. Unter diesem Motto steht die neue Kunstausstellung von Ursula Christ im Alten Bürgermeisteramt Schlebusch. Zu sehen sind Zeichnungen und gemalte Bilder. Die Schau eröffnet am Samstagnachmittag mit einer Vernissage und läuft dann bis 24. September.

Wo? Altes Bürgermeisteramt, Bergische Landstraße 28, Leverkusen Wann? Samstag, 15. August, 17 bis 19 Uhr Wie viel? kostenfrei.

Spaß am Mikro

Leverkusen Wer sich nicht scheut, vor Publikum auf die Bühne zu treten und sein Gesangstalent unter Beweis zu stellen, ist am Samstagabend im Irish-Pub Notenschlüssel richtig: Hier steigt nämlich eine Karaoke-Party. Für ihren Mut werden die Sängerinnen und Sänger mit einem Freigetränk belohnt. Man darf natürlich auch einfach nur lauschen.

Wo? Notenschlüssel, Friedrich-Ebert-Straße 122, Leverkusen Wann? Samstag, 15. August, ab 20.30 Uhr Wie viel? kostenfrei.

Kreatives für Familien

Leverkusen In der Rathaus-Galerie heißt es den ganzen Tag über „Lache und bastel mit Pumuckl in der Werkstatt von Meister Eder“. Familien mit Kids können hier nach Lust und Laune kreativ werden.

Wo? Rathaus-Galerie, Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen Wann? Samstag, 15. August, 11 bis 20 Uhr Wie viel? kostenfrei.

Gruß aus der Vergangenheit

Leverkusen Zurück in die „gute alte Zeit“ geht es am Samstagabend mit dem Komiker Clemens Brock bei der Premiere seiner Liveshow „Der Vadda – Früher war alles besser, oder?“. Es geht um VHS-Kassetten und Schreibmaschinen auf der einen, Google, Tiktok und Elternsein im Jahr 2026. Geboten werden auch musikalische Einlagen, Zuschaueraktionen und viel Interaktion.

Wo? Scala-Club, Uhlandstraße 9, Leverkusen Wann? Samstag, 15. August, 20 Uhr Wie viel? Vorverkauf auf www.scala-leverkusen.de: 39,99 Euro, Abendkasse 42 Euro.

Sonntag, 16. August

Rund ums Diepental

Leichlingen Vom Raubrittergut über einen allseits bekannten Gastronomiebetrieb bis hin zum renaturierten Naherholungsgebiet: Die ehemalige Diepental-Talsperre hat viele Geschichten zu erzählen. Ihren Gästen berichtet Anne Linde am Sonntagnachmittag auf einem Spaziergang mehr darüber. Es gibt Nester von Reihern zu sehen, Spuren von Bibern und Wasserbüffeln zu entdecken. Zum Abschluss wartet ein Besuch im Restaurant am Teich.

Wo? Am Pavillon, Diepental 88, Leichlingen Wann? Sonntag, 16. August, 14.30 Uhr Wie viel? neun Euro Weitere Infos? telefonisch unter 0160/99 10 79 72.

Ein rundes Vergnügen

Leverkusen Der Pétanque-Club Leverkusen trifft sich sonntags im Neulandpark zum Boule-Spielen. Unter dem Motto „Allez les Boules!“ sind auch neue Gesichter gerne gesehen. Für alle, die das Spiel einmal ausprobieren möchten, sind Kugeln vorhanden.

Wo? Boulebahnen im Neulandpark, Rheinallee 18, Leverkusen Wann? Sonntag, 16. August, ab 10.30 Uhr Wie viel? kostenfrei Weitere Infos? Per Mail an Rainer Länder an rainer@les-loups.de.