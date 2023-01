Ein Kia ist am Dienstagabend auf der L 286 ins Schleudern geraten, der Wagen prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Wipperfürth – Der Autofahrer, der am Dienstag nahe Thier-Kohlgrube verunglückt ist, ist gestorben. Wie die Polizei berichtet, erlag der 20-Jährige aus Wipperfürth am Donnerstag seinen Verletzungen.



Der 20-Jährige war nach dem Unfall am Dienstagabend zur Behandlung in eine Kölner Klinik geflogen worden. Dort starb er am Donnerstag.



Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht geklärt.



Wie berichtet, war hatte der Fahrer aus Wipperfürth am Dienstag auf der Landstraße 286 zwischen zwischen den Ortsteilen Erlen und Fürden die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum gefahren.

Die Ermittler rätseln weiter, warum „der junge Mann auf der geraden Strecke die Kontrolle über sein Auto verloren hatte“, so der Polizeibericht.

Polizei ermittelt weiter

Am Abend des Unfalls hatte die Polizei die Unfallstelle abgesperrt und Spuren gesichert. Auch das Mobiltelefon des 20-Jährigen ist sichergestellt worden. (lb)